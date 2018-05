Suomen suven avaus huomenna perjantaina Laulurinteellä – Joensuun juhlavuosi huomioitu ohjelmassa

Laulurinteen suurkuorossa on tänä vuonna noin 6 000 oppilasta, ja katsojia odotetaan noin 15 000. Suven avauksen juontaa luokanopettaja Perttu Kivivuori.

Tänä vuonna tapahtumaa tähdittää vuonna 2015 The Voice of Finland -kilpailun voittanut joensuulainen Miia Kosunen. Kosunen esittää yhdessä suurkuoron kanssa kappaleet What a Wonderful World / Kuinka kaunista on sekä Terve!.

Joensuun 170-vuotisjuhlavuosi on huomioitu tapahtuman ohjelmassa. Ohjelmiston avauslauluksi palaa Suvilaulu Joensuulle, ja tapahtumassa kuullaan myös Mika Vanhasen säveltämä uusi kappale Kesä-Joensuu.

Viime kesänä Suomen suven avausta kiusasi hyinen sää raekuuroineen, mutta nyt Laulurinteellä pitäisi tarjeta paremmin. Ilmatieteen laitoksen mukaan lämpötila on noin 20 asteessa, joskin pieni sade saattaa yllättää perjantai-illan aikana.

Yleisön toivotaan saapuvan paikalle jalan tai pyörällä. Tapahtuma lähetetään suorana nettilähetyksenä myös Yle Areenassa.

Viime vuoden tapaan Laulurinteen läheisyyteen on järjestetty kaksi pyöräparkkia. Linnunlahdentie on suljettu väliltä Länsikatu–Hallitie kello 17–20. Sulku ei koske linja-autoja. Vammaisen pysäköintiluvalla saa pysäköidä auton Laulurinteen suihkulähteen lähelle osoitetuille paikoille.