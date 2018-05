Sotkuman koulussa pidettiin mobiilisuunnistustapahtuma

Mobiilisuunnistus tapahtuu puhelimien avulla. Rastit ovat A6-kokoisia Mobo-rastilaattoja, jotka skannataan puhelimeen QR-koodin avulla. Huhmarin mobiilisuunnistusradalla on kaikkiaan 14 rastia.

– Oppilaat olivat erittäin motivoituneita rastien etsijöitä. Oli hienoa kuulla metsästä ”Täällä, äkkiä tänne” -kiljahduksia, sanoo liikkuva koulu -toiminnasta Sotkumassa vastaava luokanopettaja Anne Hassinen.

Liikkuva koulu -hankkeen tarkoituksena on luoda aktiivinen ja viihtyisä koulupäivä. Hanke on kirjattu koulujen vuosisuunnitelmiin. Polvijärven ja Sotkuman kouluissa hanketta on toteutettu muutaman vuoden ajan.

Aluehallintovirasto on myöntänyt lisärahoitusta myös ensi lukuvuodelle.