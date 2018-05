Botania avautuu huomenna - ilmainen sisäänpääsy sadalle ensimmäiselle

Avajaisia vietetään kello 12 lähtien osoitteessa Heinäpurontie 70. Ensimmäiselle sadalle asiakkaalle on luvassa ilmainen sisäänpääsy.

Avajaisissa on elävää musiikkia kello 14 lähtien. Avajaisiin tulevaa yleisöä kehotetaan jättämään autot raviradan paikoitusalueelle tai Heinäpurontien varteen.

Botaniassa on viime viikkoina tehty pitkää päivää. Ravintolatilat ovat uusiutuneet. Ravintolasta saa ruoka-annoksia, ja siellä on anniskeluoikeudet. Sisäpihalle on tehty 60 asiakkaan terassi.

Tapahtumapuutarhaksi ristittyä Botaniaa markkinoidaan jatkossa myös juhlien pitopaikkana, ja siellä aiotaan järjestää erilaisia tapahtumia. Syksyllä tulossa on muun muassa italialainen ilta.

- Alkuvaiheessa pyrimme triplaamaan viimevuotisen kävijämäärän, kertoo Joensuun Botania Oy:n toiminnanjohtaja Kaisa Hirvonen.

Maaliskuussa puutarhan kiinteistön siirtyi Suomen yliopistokiinteistöiltä Joensuun Botania Oy:lle. Vuonna 2012 perustettu Botanian ystävät ry jatkaa toimintaansa yhtiön rinnalla.

Lue Botanian puutarhuri Juha Forsblomin haastattelu perjantain Karjalaisesta.