Ministeri Leppä Joensuussa: Tuottajien osuuden ruuan hinnasta pitää olla nykyistä suurempi

- Lakihankkeen lähtökohta on nimenomaan se, että epäterveet kauppatavat on saatava pois, sanoo maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.).

Hänen mukaansa tuottajien osuus elintarvikkeiden loppuhinnasta on vähentynyt pitkän aikaa, teollisuuden osuus on pysytellyt nippa nappa kannattavuusrajalla, ja kaupan osuus on kasvanut.

- Tilanne on samanlainen monessa muussa EU:n jäsenmaassa. Mutta aika harvassa muussa maassa on elintarvikekaupassa yhtä vähän toimijoita kuin meillä. Järjestelmämme on poikkeuksellisen kaksinapainen, Leppä perustelee lakihanketta.

Hän ei halua esittää tarkkaa arviota siitä, kuinka monta prosenttiyksikköä nykyistä korkeamman viljelijöiden osuuden ruuan hinnasta pitäisi olla.

- Tuotekohtaiset erot ovat suuria. Mutta joka tapauksessa tuottajien osuuden pitää olla nykyistä suurempi, ja sen pitää seurata tuotantokustannuksia. Markkinataloudessa kustannusten nousu on kyettävä viemään hintoihin. Nyt ei maataloudessa niin ole.

Lepän mukaan myös huoltovarmuudesta huolta kantavat tahot ovat kiinnittäneet huomiota tilanteeseen.

- Kun maataloustuotannon kannattavuus lähentelee kriisirajaa, niin silloin ollaan tekemisissä todella isojen asioiden kanssa. Siksikin epätasapaino ruuan loppuhinnan jakautumisessa eri osapuolten kesken pitää saada pois, hän korostaa.

