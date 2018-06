Joensuulainen Porokka Invest ostaa Juuan entisen S-marketin kiinteistön - Tavoitteena useita uusia liikkeitä

Kiinteistö oli vuosikymmenet S-marketin käytössä. Kiinteistö on ollut tyhjillään siitä lähtien, kun S-market muutti kylän keskustasta valtatien varteen Juuan ABC:n yhteyteen talvella 2017.



Jukolan Osuuskauppa on käynyt kiinteistöstä useita neuvotteluita. Porokka Invest Oy:n kanssa neuvottelu johti kiinteistökauppoihin.



- Olemme erittäin tyytyväisiä siihen, että kiinteistölle löytyi ostaja ja hyvällä paikalla oleva kiinteistö on saamassa käyttötarkoitukseensa sopivaa toimintaa. Juuan kyläkeskustan kannalta olisi tärkeää, ettei näin keskeinen liikepaikka jää tyhjilleen, Jukolan Osuuskaupan toimitusjohtaja Raija Rantanen sanoo.



Porokka Invest Oy:n Jouni Porokan mukaan kiinteistö on tarkoitus muuttaa liike-elämän käyttöön siten, että siellä voi toimia jopa useampiakin kaupallisia toimijoita vuokralaisena.



- Kiinteistö on erittäin hyvällä paikalla, ja helposti kyläläisten saavutettavissa, joten paikkana se on oivallinen mille tahansa yritystoiminnalle, Porokka sanoo.



- Porokka on toiminut 38 vuotta konekaupan alalla ja viimeisten kymmenen vuoden aikana on sijoitettu myös kiinteistöihin. Mutta kyllä tässä painaa nyt myös kotiseuturakkaus Juukaan; Juuan keskustan elinvoimaisuus on minulle tärkeää, Porokka toteaa