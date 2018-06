Siun soten Ilkka Pirskanen: Suurin hallinnollinen muutos Suomen historiassa

Siun soten toimitusjohtaja Ilkka Pirskanen toteaa, että nyt käynnissä oleva sote- ja maakuntauudistus on Suomen historian suurin hallinnollinen muutos.

- Nythän perustuslakivaliokunta otti kantaa vain yhteen osaan pakettia eli valinnanvapauteen. Eduskunnan käsittelyyn tulee sitten koko paketti kerralla, eli myös soten järjestämislaki sekä maakuntahallinnon perustaminen. On mielenkiintoista nähdä, millaisen vastaanoton paketti saa suuressa salissa.

Pirskanen uskoo, että maakuntavaalit siirtyvä, mutta ei ala sen kummemmin veikkailemaan niiden uutta ajankohtaa.

- Kyllä tämä perustuslakivaliokunnan linjaus siirtää toimeenpanoa.

Oleellisina kohtina valiokunnan huomiosta Pirskanen pitää rahoituksen turvaamista ja siirtymäaikoja.

- On tärkeää, että rahoitus turvataan kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Miten se tehdään, on vielä auki.

- Valinnanvapauttamisen aikataulusta voivat päättää maakunnat itse, jos haluavat lähteä aikaisemmin liikkeelle. Se on hyvä.

- Millainen tahto Pohjois-Karjalassa on, sitä on mahdotonta vielä sanoa. Siirtymäaika on joka tapauksessa tärkeää, että kaikki ehtivät varautua uusiin toimintatapoihin.

Pirskanen pohtii, että päätöksestä siirtyä valinnanvapauden toteuttamiseen etuajassa vastaisi vielä synnyttämättä oleva uusi maakuntahallinto.

- Se on se toimielin, joka harkinnan tulee tekemään. Maakuntahallituksen esityksestä päätöksen tekisi maakuntavaltuusto. Mutta sitä ennen on vaalit käytävänä.