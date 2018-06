Siileillä ja oravilla on nyt kova jano - näin voit auttaa kotipihassasi

Harvinaisen kuiva ja kuuma alkukesä on aiheuttanut sen, että luonnonvaraiset pieneläimet ovat nyt pulassa. Luonnossa ei ole niille nyt vettä, ja kuivuuden vuoksi siilillä on vaikeutunut myös ravinnonhankinta. Ympäri Suomea on raportoitu nääntyneistä oravista ja siileistä.