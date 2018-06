Kuvat: Koskelo ui Outokummussa suussaan ongenkoukku kohoineen

Lietukkajärvellä uineella tukkakoskelolla oli suussaan ongen siimaa, jonka päässä roikkui koho. Ongen koukku lienee takertunut linnun suuhun, ja kun se on kiskaissut koukkua, on siima katkennut ja lähtenyt linnun matkaan.

Tukkakoskelo on kokosukeltaja ja etsii ravintoaan veden alta. Se on ilmeisesti erehtynyt luulemaan ongen päässä ollutta matoa ravinnoksi, jolloin vahinko on päässyt käymään.

Linnun havainneet yrittivät lauantaina auttaa lintua, mutta se ei antautunut pelastajille. Myös pelastuslaitos kävi yrittämässä linnun auttamista, mutta se lopulta se lensi paikalta karkuun.

Linnun puoliso odotteli uskollisesti vierellä koko pelastusoperaation ajan, pelastamista seurannut Varpu Mustonen kertoo.

Jos linnusta saadaan vielä havaintoja, yritetään sen auttamista uudelleen.

Varpu Mustonen oli paikalla kun lintua yritettiin auttaa. Mustosen mies yritti auttaa lintua yhdessä naapurin kanssa, joka alun perin huomasi linnun ahdingon. Alla Mustosen kuvat.