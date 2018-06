Nuotio kyti Liperin maatalousmuseon pihapiirissä betonilla. Pelastuslaitos arvelee, että nuoriso on polttanut nuotiota viime yönä. Paikalla oli polttopuita ja juomatölkkejä.

Pelastuslaitos muistuttaa, että metsäpalovaara on edelleen voimassa, ja avotulen teko on ehdottomasti kielletty tällä hetkellä, sillä maasto on erittäin kuivaa ja syttymisherkkää.