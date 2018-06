Joensuun poliisi tutki: Alle 16-vuotias tyttö kertoi joutuneensa raiskatuksi, epäiltynä 19-vuotias mies

Joensuun poliisi on suorittanut esitutkintaa kevään aikana epäillyn törkeä raiskauksen ja törkeän hyväksikäytön osalta.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet Ilomantsissa haja-asutusalueella sijaitsevassa vapaa-ajan asunnossa huhtikuun 2018 alussa, rikoskomisario Simo Hämäläinen kertoi maanantaina.

- Asianomistajana on alle 16-vuotias tyttö. Poliisi sai ilmoituksen asiasta joitakin päiviä tapahtumien jälkeen ja aloitti esitutkintatoimet välittömästi.

Poliisin mukaan tyttö oli kertonut vanhemmilleen joutuneensa raiskatuksi, ja vanhempien ilmoituksen perusteella poliisi käynnisti esitutkintatoimet.

Rikoksesta epäiltynä on 19-vuotias Tohmajärvellä kirjoilla oleva mies. Hänet on vangittu 16. huhtikuuta Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa, ja hän on edelleen vangittuna, Hämäläinen toteaa.

- Rikoksesta epäilty ja asianomistaja ovat jollain tasolla tunteneet toisensa ennen tapahtumia, mutta he eivät ole olleet seurustelu- tai sukulaissuhteessa keskenään. Tapahtumapaikkana ollut vapaa-ajan asunto on rikoksesta epäillyn lähipiiriin kuuluvan henkilön omistama kiinteistö.

Asian esitutkinta on saatu valmiiksi, ja tapaus etenee syyteharkintaan Itä-Suomen syyttäjänvirastoon.

Syytteennoston määräpäivä asiassa on 5. heinäkuuta.