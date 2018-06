Karelia-Upofloorin Tuupovaaran tehtaalle löytyi ottaja

Entisille Karelia-Upofloorin tuotantotiloille Tuupovaarassa on löytymässä uutta tuotannollista käyttöä. Tilat on ottamassa haltuunsa Idän Metsäkone Oy, joka on suunnitellut tiloihin sahatavaran kuivaamo- ja jatkojalostustoimintaa.

Kährs Group lopetti tuotannon Tuupovaarassa noin vuosi sitten.

Tuotantotilojen omistajat, Joensuun kaupunki ja Kährs Group, ovat sopineet Idän metsäkone Oy:n kanssa kokonaisratkaisusta.

Kährs Group myy omistuksensa Koveron Asemantie 2:n kiinteistöstä Idän Metsäkoneelle, Kährs Groupin ja Joensuun kaupungin keskinäiset vuokrasopimukset päätetään ja Isän Metsäkone vuokraa kaikki kaupungin omistuksessa olevat tilat.

Tilaa on kaikkiaan noin 12 000 neliötä. Joensuun kaupungin omistama osuus kiinteistössä on reilut 3 800 neliötä, jotka Idän Metsäkone vuokraa neljäksi vuodeksi. Kyseessä on pääomavuokra, jolla yritys lunastaa tilat omistukseensa vuokra-aikana. Pääomavuokra koko vuokra-ajalta on noin 348 000 euroa.

Kaupungin tilat siirtyvät vuokralaisen omistukseen kesällä 2022. Kaupunginhallitus päätti vuokrasopimuksesta Idän Metsäkone Oy:lle maanantaina.