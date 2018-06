PKS: Sähköttömiä asiakkaita enää reilu 350 - Navakkaa tuulta tänäänkin

Pohjois-Karjalan Sähkön verkkoalueella sähköttömiä asiakkaita oli tiistain kello 6.30:n aikoihin 365. Eniten sähköttömiä talouksia oli Heinävedellä, 132, ja Rääkkylässä, 137.

Pahimmillaan ilman sähköjä oli 10 000 kohdetta. Vielä maanantaina illalla sähköttömiä talouksia oli 3 000.

Tiistaiksi on luvattu jälleen navakkaa tuulta, joskaan ei yhtä navakkaa kuin maanantaina oli. Pohjois-Karjalaan on annettu tuulivaroitus tiistaiksi. Lisäksi metsäpalovaroitus on voimassa, Ilmatieteen laitos kertoo.

Pelastuslaitokselle maanantai-iltapäivä oli kiireinen. Hälytystehtäviä kertyi kaikkiaan yli 50. Pelastuslaitokselle tuli vahingontorjuntatehtävä Heinävedellä tiistaina kello 5:n jälkeen.