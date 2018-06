Suven avauksessa sairaskohtauksen saaneen vanhemmat kiittävät paikalla olleita

Kohtauksen saaneen 37-vuotiaan naisen vanhemmat kirjoittivat tapahtuneesta Karjalaisen mielipidesivulla 5.6.

- 37-vuotias tyttäremme, muiden vaikeuksiensa lisäksi, sairastaa vaikea epilepsiaa. Hän saa kohtauksia täysin epämääräisin välein. Kohtaukset tulevat ajasta, paikasta ja tilanteesta riippumatta ja ilman mitään ennakkovaroitusta. Niin kävi Laulurinteellä, vanhemmat Arto ja Elina kirjoittavat.

Penkillä istuessaan kohtauksen saanutta tytärtä ei ehditty napata kiinni, vaan hän kaatui naamalleen maahan.

Vanhemmat kiittävät paikalle olleita avusta. Joku esimerkiksi soitti välittömästi ambulanssin.

- Kohtauksen ja kouristusten olleessa päällä ei ole mitään muuta tehtävissä kuin koettaa varjella häntä lisää vahingoittamasta itseään. Tämä oli minulle tuttua. Ilokseni havaitsin, että avukseni tuli useita ihmisiä, jotka halusivat auttaa. Iso kiitos siitä heille.

Vanhemmat myös kertovat kirjoituksessaan, mitä tyttärelle kuuluu nyt:

- Naama on hieman rutussa, silmä mustana, mutta muuten hän on taas oma itsensä. Päähän kuulemma hieman särkee, mutta siitä se helpottaa. Katselimme seuraavana päivänä Yle Areenasta lähetystä, ja siellähän me seisoimme eturivissä Suvivirttä laulamassa. Jonkin ajan kuluttua näkyi ambulanssi. ”Tuossa se sinun kyytisi on”, sanoin. Itse tyttö ei muista tapahtumasta mitään.

Vanhemmat kiittävät suuresti sekä auttajia että tapahtuman juontajaa tyylikkäästi hoidetusta tilanteesta.