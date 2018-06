Eno tarjoaa luontoperheelle kaiken, mitä he tarvitsevat – "Ei tarvitse mennä Lappiin"

Enolainen Mustosen perhe on todellinen luontoperhe. Vanhemmilla ja heidän neljällä aikuisella lapsella on vahva side luontoon, joka on jokaisella alkanut aivan lapsuusvuosina. Kiintymys luontoon on selvästi siirtymässä lastenlapsiinkin.

Kukaan perheenjäsenistä ei ole erikoistunut luontoharrastuksessaan vain yhteen osa-alueeseen, kuten vaikkapa lintuihin. Luontoa kunnioittava suhde on ennemminkin kokonaisvaltainen.

Yhtä luontoharrastuksen muotoa ei kuitenkaan kukaan tunnusta edes kokeilleensa. Mikähän se mahtaa olla?

Maria Ilvesviita, 44, Helsinki

Yrittäjä ja kehystäjä Maria asuu miehensä ja 16-vuotiaan Roosa-tyttärensä kanssa Helsingin Arabianrannassa. Kesällä yritykset Kehystämö ja Kohopaino Ilvesinteriööri Oy sekä kirjapainoalan jälkikäsittelylaitos siirtyvät myös Arabianrantaan.

Maria on taitava valokuvaaja. Hän kuvaa luontoa pääasiassa Helsingissä.

– Kun siellä kuljen, minulla on aina kamera mukana. Koskaan ei tiedä, mitä tupsahtaa eteen. Joskus vain kuvauksellinen kohde sattuu kohdalle tai sitten valo taittuu hyvin, Maria kertoo.

Hän myy myös omia valokuviaan sisustustauluina.

Valokuvaaminen on Marian uran aikana muuttunut todella rajusti.

– Muistan, kun Enon kansalaisopistossa sanottiin, että jos on 36 kuvan filmirulla, niin siinä saattaa lopulta olla yksi hyvä kuva. Onhan se kuvaaminen muuttunut helpommaksi, mutta samalla sitten kuvatulva on hirmuinen. Kyllä on valokuvayrittäjillä hommat vähentyneet.

Marian kuvissa on yleensä hienoja sommitteluja. Voi olla, että kuvan varsinainen kohde, vaikkapa jokin eläin tai kasvi, on kokonaiskuvassa pienessä sivuosassa, mutta kuva on silti kokonaisuutena hyvä.

– Onhan Helsingissäkin paljon luontoa, mutta minä en lajeja tunnista, esimerkiksi lintuja. On siellä jotain haukkoja ollut, ja kyllä minä niitä huuhkajiakin kävin kuvaamassa Forumin katolla.

Enossa vieraillessaan Maria Ilvesviita kertoo käyvänsä hiihtämässä tai ”joskus jollain retkellä”.

Hänenkin luontosuhteensa on Mustosen perheen kaikkiaan kuuden jäsenen tavoin jollakin lailla yleisellä, kokonaisvaltaisella tasolla. Jollakin tavalla koko luonto on heissä läsnä, vaikka kiinnostuksen kohteet toki vaihtelevatkin.

– Ehkä tässä vähitellen kuitenkin pitäisi ruveta oppia tunnistamaan noita lajeja.

– Helsingissä kaipaan erityisesti neljää vuodenaikaa. Täällä Enossa ne ovat.

Antti Mustonen, 42, Helsinki

Kauppalehdessä taloustoimittajana 13 vuotta työskennellyt Antti asuu perheineen Helsingin Alppilassa. He käyvät Enon mummolassa lähes kaikilla lomillaan.

– Keskimäärin sellaiset kuusi kertaa vuodessa, Antti sanoo.

Helsinkiin hän lähti melko lailla heti kirjoitettuaan ylioppilaaksi Enon lukiosta vuon1994.

– Tänne on ollut omat siteensä, kun on tuo mummola. Lapsuuden harrastukset, kuten kalastus, vetävät.

Antti on siis kalamiehiä. Hänen aseensa ovat pääasiassa virveli ja uistin, mutta onkiminen ja pilkkiminen maistuvat myös. Silloin tällöin myös vetouistelu, mutta ei enemmällä kuin kahdella vavalla. Madekoukku ja iskukoukku eivät nekään loju varaston nurkassa.

Myös sienestys vetoaa, mutta marjat Antti jättää lasten poimittaviksi.

– He ovat sopivan pituisia mustikkavarvikkoon. Ja kyllä villit lapset kummasti rauhoittuvat, kun Marita-mummo vie heidät sienimetsään. Kun siellä nähdään karhunjätös tai iso muurahaispesä, se on iso elämys.

Hänen suosikkipaikkansa kalastamiseen ja ehkä muuhunkin on Pielisjoki, ihan Joensuun koskista Ahveniselle asti.

– Joki on monipuolinen, kun siinä on patoamisen jäljiltä järvimäisiä alueita, mutta myös virtausta.

Pielisjoen lisäksi Antti viihtyy hyvin myös Pielisellä. Lieksan Märäjälahdesta sai vuokrattua mökkiä, ja samalla tavalla on vierailtu Vuonislahdessa ja Ahvenisella.

– Enossa on myös hyviä kirjolohilampia, erälehdissäkin on kehuttu Koreikkolampea ja Ahvenisen Valkealampea.

Enoon on lomalla Antin mielestä helppo ja hyvä tulla. Palvelut löytyvät. Torille on kesäisin mukava mennä jutustelemaan ja kuulemaan, mistä kalaa on nyt saatu. Kahvi ja pulla maistuvat. ”Vanhan liiton” Keskuskahviossa voi käydä juomassa yhden oluen.

Enon luonnossa on hänen mielestään parasta se, että se on helposti saavutettavissa, ja että esimerkiksi kalaihmisille sieltä löytyy kaikkea.

– Ei tarvitse mennä Lappiin.

Vaaroja on ja metsiäkin löytyy.

– Yhä, vaikka tässä maakunnassa osataan kyllä luonnonvaroja käyttää.

Hiljaisuus on yksi hienoimmista asioista.

– Ei tarvitse kuin mennä yksin Harpatinvaaralle, niin se on todellista luksusta.

Toinen aarre on hänen mielestään pimeys.

– Eihän sitä ole Joensuussakaan. Täällä näkyvät Linnunrata ja revontulet.

Kehitettävääkin Enon luonnon hyödyntämisessä olisi.

– Kalaopastoimintaa voisi parantaa. Aika monelle virkistyskalastajalle riittävät hauki, ahven ja kuha, ja niitähän meillä on.

Myös lukuisat pienet luontokohteet, kuten Paukkajan kuusi, isot siirtolohkareet tai vaikka lähteet ansaitsisivat tulla enemmän esille nostetuiksi.

Antti odottaa innolla tuloksia vaelluskalojen eteen tehdystä tärkeästä työstä. Enohan on ollut järvilohen, taimenen, siian ja harjuksen runsaudensarvi ennen Pielisjoen patoamista.

– Vaelluskalat olisivat erittäin tärkeitä Enolle matkailun, jokivarren elinkeinovalikoiman ja tietysti vesiluonnon monimuotoisuuden kannalta.

Antti Mustoselle Pielisjoki on rakas.

Jukka Mustonen, 39, Helsinki

Helsingissä samoin perheensä kanssa asuva Jukka Mustonen kertoo vierailevansa Enossa ja mummolassa muutaman kerran vuodessa.

– Pitempinä pyhinä ja tietysti kesälomalla.

Erityisesti hän viihtyy Pielisjoella kalassa, ja Ruunaalla tulee käytyä koskikalassa. Ahvenisen hiekkarannoilla käydään kesäisin uimassa. Tannilanvaaralta mies käy joskus keräämässä sieniä.

– Puuhailen mielelläni kalastuksen parissa, ja kerran vuodessa pyrin tekemään kalastusreissun pohjoiseen.

Perheen kanssa aikaa kuluu myös Kiihtelysvaaran mökillä

– Siellä muun muassa liikumme lähimetsissä, tarkkailemme lintuja, sienestämme ja keräämme marjoja, Jukka kertoo.

Luonto ei ole syrjässä Helsingissäkään.

– Herttoniemessä meillä on onneksi lähimetsät rapun edessä, ja siellä vietämme paljon aikaa perheen kanssa. Lisäksi käyn merellä kalassa. On hienoa, että Helsingistäkin pääsee puolessa tunnissa veneellä erämaahan.

Perhokalastus on Jukan spesiaalilaji. Hän seuraa tarkasti kosken hyönteismaailmaa ennen kalastusta, jotta osaisi valita sen oikean perhon.

– Hyönteisjäljitelmien sitominen ja niiden uittaminen oikeiden hyönteisten tavoin antaa myös kalalle mahdollisuuden. Olen huomannut, että suuri osa koskella viettämästäni ajasta onkin luonnon seurailua eikä kalastusta.

Miksi ihmisen kannattaa tulla etsimään luontoa nimenomaan Enosta?

– Se on rauhallinen pikkukylä. Pielisjoki tekee Enosta Enon, varsinkin Ahvenisen hiekkarannat. Lisäksi vaaramaisemat ovat upeat.

Anna Lehtinen, 36, Joensuu

Jos asuu Maria Ilvesviidan tytär Roosa keskellä hälinää, niin lähes saman voi sanoa Anna ja Ari Lehtisen 6-vuotiaasta pojasta Matiaksesta ja 4-vuotiaasta Tuomaksesta. Lehtiset asuvat Joensuun keskustassa, ja se pikkuisen harmittaa Annaa.

Anna toimii kolmatta vuotta Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtajana. Sitä ennen hän oli 7 vuotta aktiivisesti samoin toimivan Enon luonnonystävät ry:n puheenjohtajana, ja on yhä sen varapuheenjohtaja.

Luontosuhde on kuitenkin alkanut paljon aiemmin, jo pikkutyttönä, mikä on leimallista koko Mustosen perheelle.

– Täältä Enosta se on lähtenyt, metsät ovat tuossa ihan vieressä, Anna kertoo kirkonkylällä, jossa hänen vanhempansa yhä asuvat.

Suot ovat olleet Annalle tärkeitä kokonaisvaltaisen luonnonsuojelun lisäksi.

– Soista tykkään etenkin Patvinsuosta, jossa on saanut retkeillä pienestä asti. Lasten myötä lähiluonto on kuitenkin tullut yhä tärkeämmäksi, vaikka eivät puistonurmikot todellakaan Patvinsuota korvaa.

Hänelle lasten ympäristökasvattaminen on tärkeää. Nelivuotiaalla on kädessään vuoron perään kala- ja sienikirja, ja sienimetsät ovat tulleet molemmille pojille jo varhaisessa iässä tutuiksi, ne kun ovat ihan tuossa mummolan vieressä.

– Lapset ovat olleet koko ajan mukana niillä retkillä, joille olemme päässeet lähtemään. Joensuussa ei vain ole lähellä metsää, jossa kulkisi. Täällä Enossa olivat kukat, perhoset ja linnut jo silloin, kun itse olin pieni.

Annalle lajien tunnistaminen on helpompaa ja luonnollisempaa kuin isosiskolleen Marialle, mutta äänet ovat hänellekin hankalia.

Luonnonsuojelupiirin puheenjohtajana hän aikoo jatkaa vastaisuudessakin, jos hänet tehtävään edelleen valitaan. Yhteiskuntatieteiden maisteriksi pääaineenaan ympäristöpolitiikka hän aikoo valmistua tänä vuonna.

– Saa sitten nähdä, mitä työelämä tuo tullessaan, toivottavasti töitä löytyisi täältä Pohjois-Karjalasta.

Suojelu on tärkeää.

– Ihmiset ajattelevat, että me ajamme vain omaa asiaamme, vaikka ajamme luonnon ja tulevien sukupolvien asiaa.

Kari Mustonen, 70, ja Marita Mustonen, 69, Eno

Kaikki on tietenkin saanut alkunsa vanhemmista, ja jonkinlaisena verenperintönä luontosuhde on toki siirtynyt aikoinaan heihinkin. Karin mielimaisema on Liperin Tutjunniemessä, jossa sijaitsi hänen isovanhempiensa asuinpaikka.

Enon kodissa onkin olohuoneen seinällä Vitali Ahon ja Elsa Härkösen tauluja, joita Kari Mustonen pitää mielenmaiseminaan. Niissä on vettä, kiviä ja ruovikkoa. Kuin Tutjunniemessä.

– Vapaasti sain vaellella rakentamattomilla rannoilla. Ukki ja eno opettivat miten veneellä soudetaan ja kalastetaan. Aluksi pääsin yksin veneellä ongelle 10 metrin päähän. Ensimmäisessä ongessa tosin ei ollut koukkua, mikä harmitti.

Lapsuutensa Kari vietti Ahmankadulla Joensuun Otsolassa.

– Siinä oli ja on yhä se metsä, johon majoja tehtiin. Honkaniemessä käytiin uimassa ja Siilaisenpurolla ammuttiin räkättejä omatekoisilla ilmakoilla.

Tästä synnistä huolimatta metsästys on muuten luontoharrastuksen se muoto, jota yksikään Mustonen ei harrasta.

Kari toimi Enon seurakunnan talouspäällikkönä 11 vuotta ja sitten Lieksan seurakunnan talousjohtajana 24 vuotta.

Lieksan seurakunnan huomattavaa metsäomaisuutta käytettiin vuosittain talousarvion tasapainottamiseen. Erityisesti uuden kirkon ja kiinteistöjen takia tehtiin myös laajoja avohakkuita.

Myöhemmissä metsäsuunnitelmissa metsien käyttöä muutettiin monipuolisemmaksi ottamalla huomioon luontoarvoja ja uutta metsälainsäädäntöä sekä sertifioinnin vaatimuksia.

– Kyllä rantakaavojakin tehtiin, mutta ei erämaajärville. Kaavaan sisällytettiin rajoituksia harjumetsien käsittelystä noin 40 hehtaaria. Soita suojeltiin noin 150 hehtaaria.

Sielunmaisemansa on Maritallakin, se sijaitsee Puruveden Mäntyrannassa Kesälahdella, lähellä sijaitsi lapsuuden mummola.

– Metsämansikat, kielon tuoksu... jos taivaaseen pääsen, niin se on se maisema.

Luontorakkaus kaikkosi joksikin aikaa Maritalta nuorena aikuisena, mutta suhde Kariin palautti sen.

– Karia on kiittäminen, häneltä olen oppinut luonnon havainnointia, lajien tunnistamista.

Marita Mustonen on intohimoinen sienestäjä, vaikka hän arvostaa luonnossa muutakin. Yhdessä myös marjastetaan, ja aika usein mukana on lapsia ja lapsenlapsiakin.

Metsä on Maritalle pyhä paikka. Hän mainitsee Pauliina Kainulaisen Metsän teologia -kirjan. Luontoa kunnioittava maailmankatsomus auttaa tulkitsemaan kristinuskoa mielekkäällä tavalla.

– Metsässä mieli rauhoittuu, hän kehuu.

Marita on vetänyt Enossa kauan kirjallisuuspiiriä, kirjoissa on eri aikoina kuvattu monella tavalla luontoa.

– Esimerkiksi Risto Isomäen Sarasvatin hiekkaa ja Emmi Itärannan Teemestarin kirja ovat kantaa ottavia. Joel Lehtosen ja Juhani Ahon kirjoissa taas on komeaa luonnonkuvausta.

Luontoperhe siis. Tai paremminkin jo suku, joka ymmärtää hyvän ja tärkeän päälle.

Eikä niitä lintujen lauluja ole pakko tunnistaa lajilleen. Riittää hyvin, kun ymmärtää kesän olevan niiden myötä tulossa.

Juttu julkaistiin Kägi-lehdessä, joka jaetaan kaikkiin pohjoiskarjalaisiin talouksiin tällä viikolla.