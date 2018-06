Yhteisötaloaloite takkuaa Joensuussa - asiaa selvitetty jo kahteen kertaan

Laajalla pohjalla tehty valtuustoaloite erityisen yhteisötalon saamiseksi joensuulaisten järjestöjen ja kulttuuritoimijoiden käyttöön näyttää jäävän tuloksettomaksi.

Laajasti kaupunginvaltuuston poliittisia ryhmiä edustavat 30 kaupunginvaltuutettua esittivät viime syksynä, että Joensuuhun perustettaisiin yhteisötalo, jossa olisi toimisto- ja kokoustilaa sekä muunneltavia tiloja erilaisille harrastus- ja kulttuuritoiminnoille.

Aloitetta on kaupungin hallinnossa selvitetty kahteen kertaan. Kun hyvinvointilautakunta ei ollut tyytyväinen valmisteluun, se palautti asian maaliskuussa valmisteltavaksi uudelleen.

Jatkoselvityksessä järjestettiin järjestöille ja muille asiasta kiinnostuneille keskustelutilaisuus, johon osallistui nopeasta aikataulusta huolimatta lähes 60 henkilöä.

Aloite on edennyt kaupunginhallitukseen, jonka vastauksen mukaan kaupungilla ei ole tarjota järjestöille tämäntyyppisiä tiloja. Ainoa vapaa tila keskustan läheisyydessä, joka vastaisi lähinnä toimisto- ja kokoustilatarpeisiin, on Penttilässä. Rakennus on kuitenkin jo päätetty panna myyntiin.

Lopullisen vastauksen aloitteeseen antaa kaupunginvaltuusto.