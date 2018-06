Nurmeksen eläinlääkäriasema suljettu tiistaina - syynä muutto uusiin toimitiloihin

Siun soten eläinlääkärin vastaanotto on suljettuna ensi tiistaina Nurmeksessa. Syynä on eläinlääkäreiden ja terveysvalvonnan muutto Nurmeksenkadulle Riverian toimitiloihin rakennukseen R4, jonne on remontoitu vastaanotolle ajanmukaiset tilat.

Eläinlääkärin vastaanotto toimii nyt Porokylänkadulla ja terveysvalvonnan toimisto sijaitsee paloaseman tiloissa Soratiellä. - Hienoa, että saamme toimivat ja terveet tilat. Tämä on ollut haaveena jo pitkään, sanoo kaupungineläinlääkäri Jonna Kuronen (kuvassa). Muuttopäivänä kiireelliset tapaukset hoitava Lieksan ja Juuan eläinlääkärit. Nurmeksen uusissa tiloissa eläinlääkärin vastaanotto ilman ajanvarausta on arkisin kello 8-9.30 ja keskiviikkoiltaisin kello 16-17. Terveystarkastaja Hannu Pesosen tavoittaa muuton jälkeen samasta puhelinnumerosta kuin nytkin. Uusissa tiloissa järjestetään syksyllä avointen ovien päivä.