Nuoret häiriköineet ja tehneet ilkivaltaa rakennustyömailla Joensuussa - poliisi pyytää vanhempia keskustelemaan nuorten kanssa

Joensuussa on tämän kevään ja kesän aikana tehty rakennustyömailla ilkivaltaa ja häirintää. Asiasta kertovat nuorten parissa toimivat ankkuripoliisit.

Muun muassa Rantakylässä Pataluodonkadun varrella oleville rakennustyömaille on poliisin mukaan menty toistamiseen sisälle. Rakennustyömailla on tehty pientä vahinkoa eri tavoilla.

- Tämän toiminnan on syytä loppua, ankkuripoliisit kirjoittavat.

Poliisit toivovat, että nuorten vanhemmilla on aikaa ja kiinnostusta jutella asioista lastensa kanssa. Rakennustyömailla on useita vaaran paikkoja, ja alueilla liikkuminen on kielletty jo siitäkin syystä.

Ankkuripoliisit muistuttavat myös, että työmailla on toimiva kameravalvonta.

- Poliisi tavoittaa lähes kaikki epäillyt vaikka aikaa saattaakin kulua reilummin, varsinkin tähän aikaan vuodesta.