Teho-osaston ylilääkäri kehottaa: Kansalaiset, nouskaa kapinaan Siun soten säästöjä vastaan

Siun sote hakee säästöjä myös tänä vuonna. Siun soten valtuusto on hyväksynyt tälle vuodelle talousarvion, jonka budjetti on vuotta 2017 pienempi.

Pohjois-Karjalan keskussairaalaan teho-osaston ylilääkäri, dosentti Matti Reinikainen kirjoittaa Karjalaisen mielipidepalstalla, mitä seurauksia säästöistä on ja kuinka mahdotonta säästäminen hänen mukaansa on.

EU-maiden vertailussa Suomen terveydenhuolto on erittäin kustannustehokasta. Suomessa taas Pohjois-Karjalassa on oltu hyvin kustannustehokkaita. Kuntapoliitikon luulisi ymmärtävän, että säästöpotentiaalia ei täällä ole samalla tavoin kuin jossakin muualla saattaa olla. Mutta ei: täkäläisillä päättäjillä on illuusio, että rahoitusta voidaan vähentää palvelujen kärsimättä, Reinikainen kirjoittaa.

Kuntayhtymän säästötarve on 20 miljoonaa euroa. Se vastaa Reinikaisen mukaan yli 400 sairaanhoitajan vuosityöpanosta. Hänen mukaansa onkin täysi syy pelätä sitä, että säästöjä joudutaan hakemaan henkilöstömenoista.

- Viestini sinulle, kuntapäättäjä ja Siun soten valtuuston jäsen: Ymmärrä, että Siun soten toimitusjohtaja ja muu ylin johto ottavat määräyksenne säästöistä tosissaan. Nyt kaavaillut säästöt johtavat kuitenkin väistämättä palvelujen heikkenemiseen. Haluavatko äänestäjäsi tätä? Muista, että Pohjois-Karjalassa on jo valmiiksi pulaa lääkäreistä ja palveluiden saatavuus on heikompi kuin muualla maassa (Karjalainen, 5.6.).

- Viestini sinulle, kansalainen: jos laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä, niin vaadi päättäjiä turvaamaan Siun soten riittävä rahoitus. Jo tälle vuodelle tarvitaan lisäbudjetti, jos edes nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää. Jos viestiäsi ei kuulla, niin vaihda päättäjät seuraavissa vaaleissa, Reinikainen päättää kirjoituksensa.