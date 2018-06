Karelia-soutu pyrkii ensi vuodeksi kansainväliseksi tapahtumaksi - tänä kesänä soudetaan 22. heinäkuuta alkaen

Pienvenereitillä yövytään ensin Petkeljärvellä, ja sitten vietetään kolme yötä Mekrijärvellä. Tämä johtuu siitä, että ohjelmassa on osanottajien toiveesta päivän souturetki Pogostalle.

Melojien määrä on lisääntynyt vuosi vuodelta, mikä kertoo lajin yleisestä suosion kasvusta. Kirkkovenereitillä liikutaan neljän päivän ajan tutulla reitillä Pielisellä ja Pielisjoella. Molempien soutureittien päätepiste on Jokiasemalla Joensuussa.

Soutuun voi osallistua joko yksin, kaksin tai porukalla. Kirkkoveneisiin on tarjolla myös yksittäispaikkoja, ja soutamaan voi tulla joko koko reitille tai vaikka päiväksi.

Karelia-Soutu ry on hakenut vuodelle 2019 kansainvälistä FISA TOURia, mikä tietäisi osanottajia eri puolilta Eurooppaa ja kauempaakin. FISA on kansainvälinen soutuliitto, jonka päämaja on Sveitsissä. Kyseinen soutu järjestetään kerran vuodessa jossakin FISAn jäsenmaassa. Yhteistyökumppaneina Karelia-Soutu ry:llä on Suomen melonta- ja soutuliitto sekä Joensuun kaupunki. Kansainvälinen soutuliitto tekee asiasta päätöksen syksyllä.