Rantakylän kaavapalaute harvinaisen runsas - Ruuhitien ja Koillisväylän välistä katua vastustetaan

Joensuun Rantakylän osayleiskaavan luonnos on herättänyt jopa harvinaisen paljon kiinnostusta. Kaavaluonnoksesta jätettiin määräaikana 72 mielipidettä, joista 70:ään kaavoitus laatii vastineen. Lisäksi viranomaislausuntoja on lähes 20.

Kaavasuunnitelman sisällössä suurin mielenkiinto kohdistuu muutamiin asioihin. Palautteessa selvästi eniten kantaa on otettu ja eniten vastustusta herättää Ruuhitien ja Koillisväylän välille suunniteltu katuyhteys. Yhteys halkaisisi eteläisen Koillispuiston viheralueet.

Toiseksi eniten mielenkiintoa ovat odotetusti herättäneet rantaraitin neljä sijoitusvaihtoehtoa.

Kolmanneksi suurimpana asiakokonaisuutena palautteessa on niin sanotun Puronsuunpuiston ottaminen suurelta osin asuntorakentamiseen. Palaute Puronsuunpuistosta on ristiriitaista: pääosin kielteistä, mutta osin myös varovaisen hyväksyvää tai myönteistä.

Puronsuunpuiston aluetta esitetään kehitettäväksi viheralueena ja vaihtoehtoisena virkistysalueena kaavaluonnoksessa esitetylle Pataluodon vanhan uimarannan kehittämiselle.

Vastineet mielipiteisiin valmistellaan kesälomakauden jälkeen. Lopullinen ehdotus Rantakylän osayleiskaavaksi tulee nähtäville syksyllä.

Kaavamuutoksen tavoitteena on uuden asumisen, palveluiden, työpaikkojen ja liiketoiminnan täydennysrakentamisen mahdollisuuksien selvittäminen Rantakylän ja Utran kaupunginosissa sekä Jukolankadun työpaikka-alueella.

Rantakylä on Joensuun vanhin ja suurin lähiö, jossa on alkanut sukupolvenvaihdos. Huomattava osa väestöstä on eläkeiässä.