Pääluottamusmies: Siun soten henkilökunta väsynyttä ja huolissaan

Hänen tietojensa mukaan lomautuksia suunnitellaan, mutta virallista yt-prosessia ei ole aloitettu. Mahdollisissa lomautuksissa työntekijöitä huolestuttaa potilasturvallisuus ja monia myös toimeentulo sekä jaksaminen.

- Henkilöstö on varsin väsynyttä, koska se on säästänyt oikeastaan koko Siun soten ajan. Meillä on esimerkiksi tiukat määräykset sijaisten käytöstä, mikä kuormittaa vakituisia työntekijöitä, Sallinen sanoo.

Pääluottamusmies Sallisen mukaan kaikkia Siun soten yksikköihin on mennyt ohjeet, joiden mukaan lähiesimies ei voi ottaa sijaista ilman ylemmän esimiehen lupaa.

- Töitä yritetään järjestää niin, ettei sijaisia tarvita, mikä lisää väsymystä.

Sallinen sanoo, että hänen itsensä on vaikea miettiä säästöjä, koska budjetti oli alun perinkin alimitoitettu. Samaan aikaan palveluiden käyttäjät ja ostopalvelut lisääntyvät.

Siun soten toimitusjohtajan Ilkka Pirskasen mukaan lomautuksia ei ole tiedossa.

- Lomautukset eivät ensinnäkään ole mahdollisia ilman yt-neuvotteluja, eikä sellaisia ole tiedossa.

- Meillä on ylipäätään hyvin vähän tehtäväalueita, joilla lomautuksia voitaisiin edes miettiä vaarantamatta potilasturvallisuutta.

- Meillä on satoja esimiehiä, ja jos joku on sanonut henkilöstöpalaverissa, että talousvaje vastaa koko henkilöstön seitsemän vuorokauden lomautusta, niin siitä se huhu on voinut lähteä liikkeelle.

