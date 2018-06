Paaterissa vietetään ensi viikolla Evan ja Paavon päivää

Lieksan Paaterissa vietetään ensi viikolla kuvanveistäjä Eva Ryynäsen (1915-2001) syntymäpäivänä Evan ja Paavon päivää.

Tapahtuma järjestetään 15. kesäkuuta kello 13-17, ja sen toteuttavat yhteistyönä Vuonislahden Taiteilijatalo ja Pielisen museo.

- Taiteilijatalo Hupelin ja Paaterin välillä voi matkata kesäisesti myös venekyydillä, tiedotteessa vinkataan.

Tapahtuman kirjailijavieraina ovat Kaikkialla on kauneutta - kuvanveistäjä Eva Ryynänen -teoksen kirjoittanut Sirpa Sulopuisto sekä Hupelissa asuva kirjailija Mika Keränen. Ilomantsissa nuorempana asunut Keränen on tiedotteen mukaan yksi Viron suosituimmista lastenkirjailijoista, ja hänet on valittu vuoden 2018 ulkosuomalaiseksi.

Evan ja Paavon päivänä Paaterissa on tarjolla kaksi uudenlaista opastusta. Dramatisoitu Paaterin opastus pohjautuu Eva Ryynäsen kirjeenvaihtoon. Marianne Ryhäsen tanssiryhmän Tanssivat teokset -opastus puolestaan avaa Paaterin tanssin ja liikkeen kautta.

Huilisti Anna Mutanen esittää tapahtumassa suomalaista musiikkia, ja Evan ja Paavon hyvin tunteneet henkilöt muistelevat heidä kansalaisopiston rehtorin Asko Saarelaisen johdolla.

Paaterin normaalit pääsymaksut ovat voimassa tapahtumassa.