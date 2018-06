Kaikille avoin kesäkonttori aukesi Joensuun pääkirjastolle

Joensuun pääkirjastolle on auennut Kesäkonttori. Työtiloissa on kuusi työpistettä, joihin varataan aika netistä. Kyseessä on kokeilu, jonka tavoitteena on saada yrityksiä ja julkisen sektorin toimijoita kohtaamaan yhteisissä työtiloissa. Kesäkonttoriin ovat tervetulleita myös kaikki tietokoneella työskentelevät kirjaston asiakkaat.

Työtiloihin tuodaan omat tietokoneet ja työvälineet. Työtiloissa on mahdollista myös järjestää palavereita. Heinäkuun jälkeen kesäkonttori jatkuu elo-syyskuun ajan Botanialla. Kesäkonttorin toteuttavat yhteistyössä LUMO2 - Tehoja kasvuun! -projekti, sekä Osaava Joensuun seutu -projekti.