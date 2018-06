Kansanedustaja torjuu kansalaisia Siun sote -kapinaan yllyttäneen ylilääkärin puheet: "Kapina ei siinä työssä auta"

Pohjois-Karjalan keskussairaalaan teho-osaston ylilääkäri Matti Reinikainen kehotti torstaina Karjalaisen mielipidepalstalla kansalaisia kapinaan Siun soten säästöjä vastaan. Siun soten valtuusto on hyväksynyt tälle vuodelle talousarvion, jonka budjetti on vuotta 2017 pienempi.

- Viestini sinulle, kansalainen: jos laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut ovat tärkeitä, niin vaadi päättäjiä turvaamaan Siun soten riittävä rahoitus. Jo tälle vuodelle tarvitaan lisäbudjetti, jos edes nykyinen palvelutaso halutaan säilyttää. Jos viestiäsi ei kuulla, niin vaihda päättäjät seuraavissa vaaleissa, Reinikainen yllytti.

Siun soten valmistelun ohjausryhmän puheenjohtajana vuonna 2015 toiminut kansanedustaja Eero Reijonen (kesk.) pyrkii hillitsemään kapinanlietsontaa Karjalaiselle lähettämässään mielipidekirjoituksessa.

- Tiukassa paineessa toimiminen uuvuttaa sekä kasvavan työtaakan alla työskentelevän sairaanhoitajan että entisestään tiukentuvan kuntatalouden kanssa tuskailevan kuntapäättäjän. Mielipidekirjoituksissa lietsottuun kapinaan ei kuitenkaan kannata ryhtyä, Reijonen linjaa.

Reijosen mielestä asiat ratkaistaan hyvällä yhteistyöllä ja sovittelemalla.

- Tiukatkin solmut aukeavat, kun työtä tehdään yhdessä ja huolella - kapina ei siinä työssä auta.

Ylilääkäri Reinikainen ihmetteli kirjoituksessaan täkäläisten päättäjien illuusiota siitä, että rahoitusta voidaan vähentää palvelujen kärsimättä.

- Viestini sinulle, kuntapäättäjä ja Siun soten valtuuston jäsen: Ymmärrä, että Siun soten toimitusjohtaja ja muu ylin johto ottavat määräyksenne säästöistä tosissaan. Nyt kaavaillut säästöt johtavat kuitenkin väistämättä palvelujen heikkenemiseen. Haluavatko äänestäjäsi tätä?

Pääluottamusmies Jouni Sallinen totesi, että Siun soten tiukka taloustilanne huolestuttaa ja jopa pelottaa monia työntekijöitä. Siun sote -kuntayhtymän säästötarve on 20 miljoonaa euroa.

- Henkilöstö on varsin väsynyttä, koska se on säästänyt oikeastaan koko Siun soten ajan, Sallinen sanoi Karjalaisessa.

- Töitä yritetään järjestää niin, ettei sijaisia tarvita, mikä lisää väsymystä, hän päivitteli.

Kansanedustaja Reijonen kiittää Siun soten työntekijöitä venymisestä vaikeassa tilanteessa.

- Oman kokemukseni mukaan Siun soten henkilöstö on erittäin motivoitunutta ja osaavaa. Henkilöstö on myös ollut esimerkillisesti mukana kehittämistyössä ja taloustilanteen korjaamisessa, vaikka se on vaatinut venymistä. Haluan kiittää tästä kaikkia Siun soten työntekijöitä.