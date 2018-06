Harrasteautot ovat taas esillä Lieksassa

Kuhmon Mobilistien järjestämä harrastusajoneuvo- ja rompemyyntitapahtuma kokoaa alan harrastajia tänä viikonloppuna Lieksaan. Edellisvuodesta poiketen tapahtumapaikka on muuttanut raviradalta keskustaan ammattioppilaitos Riverian pihalle Kuhmonkadulle.

Viime vuonna tapahtumassa kävi kolmen päivän aikana 2 300 henkilöä, mikä oli tapahtumavastaava Juhani Korhosen mukaan suhteellisen paljon ottaen huomioon, että tapahtuma järjestettiin tuolloin ensimmäisen kerran.

- Toivottavasti tänä vuonna on vielä enemmän. Rompemyyjiä on tullut ihan mukavasti, ja heitä tulee lauantaina varmasti vielä lisää, Korhonen kertoo.

Harrasteajoneuvojen määrä riippuu pitkälti paikallisten harrastajien aktiivisuudesta. Korhonen odottaa vilkasta lauantaipäivää, sillä esimerkiksi vuosi sitten ajoneuvoja oli esillä pitkälti toista sataa.

- Lieksassa on amerikanautoja ja muita ihan mahdoton määrä. Viime vuonna ajoneuvoja oli melkeinpä eniten mitä meidän tapahtumissa on koskaan ollut.

Korhonen on jo useampana syksynä vannonut, ettei ota talveksi enää uutta autoprojektia, mutta mieli kääntyi jälleen kerran. Neckarissa puuhasteltavaa riitti lopulta noin 700 tunniksi.

- Olen purkanut monta raatoa, ja vienyt 11 autoa museorekisteriin. Mukava se on kuitenkin jotain puuhastella, ja kun auto on valmis ja lähtee ensimmäiselle retkelle ajelemaan, niin sehän tässä on kaikkein mielenkiintoisinta.

Harrasteajoneuvo- ja rompemyyntitapahtuma jatkuu lauantaina ja sunnuntaina. Kerho järjestää vastaavat tapahtumat heinäkuussa Kuhmossa ja elokuussa Nurmeksessa.