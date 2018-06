Kiihtelysvaarassa kadonnutta miestä etsitään helikopterin avulla - soita hätänumeroon, jos näet tuntomerkkeihin sopivan miehen

Kiihtelysvaarassa lauantaina aamuyöllä kadonneen miehen etsinnät ovat käynnissä.

Poliisi sai ilmoituksen Joleikkotieltä kadonneesta vanhemmasta mieshenkilöstä lauantaina kello 2.53 aamulla. Viimeiset näköhavainnot polkupyörällä liikkuneesta miehestä on tehty perjantai-iltana noin kello 22. Mies nähtiin tuolloin Oskolantiellä Oskolankosken pohjoispuolella.

Mies on alle 170 senttimetriä pitkä ja hyvin hoikka. Hänellä on harmaa, lyhyt tukka ja toisessa korvassa kuulolaite. Käytössään miehellä on normaali miesten pyörä. Miehen vaatetuksesta poliisilla ei ole tietoa.

Miestä etsitään poliisipartioiden, rajavartioston partion ja puolustusvoimien helikopterin voimin. Mahdolliset havainnot miehestä pyydetään ilmoittamaan hätäkeskukseen numeroon 112.