Näin Pohjois-Karjalan kunnat muistavat mökkiläisiään - monen postilaatikkoon kolahtaa kesälehti

Kesälehtiä mökkiläiset saavat joko kunnan tai lehtien itsensä lähettäminä. Useat paikallislehtien kesänumerot ovat vapaasti luettavissa verkossa.

Nurmes ja Valtimo: Nurmeksessa on mökkiläisille suunnattu koko perheen tapahtuma 30.6. Kaupungin nettisivuilla on kesäasukkaille omat sivut. Mökkiläiset saavat Mökkipostin.

Ylä-Karjala-lehti lähetti kesänumeronsa tällä viikolla joka kotiin Nurmeksessa, Valtimolla, Rautavaaralla ja Juuassa sekä kaikille Nurmeksen ja Valtimon kesäasukkaille.

Juuassa on lähes 1400 mökkiä tai vapaa-ajanasuntoa. Kunta lähettää 1100 kirjettä Juuan ulkopuolella asuville mökinomistajille. He saavat myös Vaarojen Sanomien kesänumeron.

Kunta tarjoaa 21.7. rantakalaa ja ohjelmaa koko perhelle mökkiläistapahtumassa Paalasmaalla, jonne on myös bussikuljetus. Paikalla on kunnanjohtaja, rakennustarkastaja ja elinkeinosuunnittelija. Viime vuonna osallistujia oli 1 700.

Kontiolahti kutsuu mökkiläiset Kontiolahden Kanavateatterin katsomaan Suomen hevosta 24.7. Ennen näytöstä kuullaan kunnan ajankohtaiskatsaus. Tulijoiden on vapaamuotoisella ja kekseliäällä tavalla todistettava olevansa mökkiläinen.

Kontiolahden ja Enon paikallislehti Pielisjokiseutu lähetti kesänumeronsa, jonka painos on 11 000, myös alueen ulkopuolella asuville mökkiläisille. Kunta lähettää mökkiläisille oman tiedotuslehden.

Polvijärvellä järjestetään rantakalailta kesäasukkaille Selkäsalmella Kinahmossa. Ajankohta on vielä auki.

Liperissä kesäasukkaiden rantakalailta on Leinosenlammella Pärnävaaralla 27.7. ja teatteri-ilta on Ristin kesäteatterissa 19.7. Mökkiläiskirje liitteineen on lähetetty 3000 kesäasukkaalle.

Rääkkylän vapaa-ajan asukkaiden ilta on Kihaus-viikon tiistaina 3.7. Luvassa on ainakin kahvittelua ja musiikkia. Kesäasukkaat saavat kaksi paikallislehteä: Koti-Karjalan ja Kotiseutu-uutiset.

Kitee: Kesäkiteeläiset saavat kotiosoitteisiinsa Koti-Karjalan kesänumeron, jossa on kaupungin kesäkirje. Lehdestä on otettu noin 20 000 kappaleen painos.

Lieksan mökkiläistapahtuma on 27.7. Vuonislahdessa, jossa esittäytyvät kaupunki, vapaa-ajanasukkaiden toimikunta ja kyläseura. Paaterissa voi osallistua myös Pielinen Soi -konserttiin.

Lieksan Lehti lähettää kesänumeron alueen loma-asukkaille.

Outokummun kaupunki postittaa kesäasukkaille infopaketin, jossa on myös Outokummun Seudun kesänumero.

Ilomantsissa valitaan vuoden mökkikuntalainen 11.7., jolloin vietetään lomalaisen toripäivää kello 9–19. Kunnanjohtaja avaa ohjelmallisen toripäivän, ja kello 14 ja 16 on päivätanssit. Torille rakennetaan taas tänä kesänä vanerista tanssilava.

Pogostan Sanomat postitettiin huhtikuussa Ilomantsin kesäasukkaille. Viime viikolla ilmestynyttä KesäPogostaa jaetaan 14 000 kappaletta.

Tohmajärven kesäasukkaille on lähetetty Koti-Karjalan kesänumero.

Joensuun kaupunki osallistui Karjalaisen Kägi-kesälehdessä olleeseen liitteeseen, joka lähetettiin kaikille maakunnan ulkopuolella asuville kesäasukkaille.

