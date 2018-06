Lauantaina on vietetty valtakunnallista Avoimet kylät -päivää.

Päivän tarkoituksena on esitellä kylien elämänmenoa, tuoda kylätoimintaa näkyväksi sekä markkinoida kyliä vierailu- ja asuinpaikkana. Pohjois-Karjalasta tapahtumassa on tänä vuonna mukana 16 kylää. Alla on kuvia Enon Louhiojan kylätapahtumasta. Tapahtumassa oli muun muassa kirpputori ja mahdollisuus tutustua palokunnan toimintaan.