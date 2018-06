Sohvia viilletty, pakastimet sulivat, terveisinä puukko tauluun - Murtovarkauksien viikonloppu Pohjois-Karjalassa

Poliisin tietoon on viikonlopun aikana tullut useita varkauksia eri puolilta Pohjois-Karjalaa.

Anastetun omaisuuden arvo ei ole ollut mittava, mutta aiheutettujen vahinkojen määrä on ollut suuri, rikoskomisario Kimmo Wetterstrand kertoi sunnuntaina aamulla.

Polvijärvellä Haaponiementiellä murtauduttiin viime päivien aikana ainakin kolmeen vapaa-ajan asuntoon.

Mökkeihin on päästy ikkunoita rikkomalla ja ovia vääntämällä. Mökeistä on anastettu muun muassa työkaluja.

- Tekijöitä on ollut jälkien perusteella useita. Tekijät ovat särkemisen vimmassa tai muuten vaan tyhmyyttään rikkoneet paikkoja mökeillä muun muassa sohvia viiltelemällä ja muuta irtainta omaisuutta hajottamalla, Wetterstrand kertoo.

Lisäksi mökeiltä on katkaistu sähköt, jolloin esimerkiksi pakastimet ovat sulaneet.

- Lisäksi tietoomme on tullut ainakin yksi mökkimurto Liperin Lapinsaarentieltä. Tekotapa tässäkin tapauksessa on ollut sama. Sähköt on katkaistu, ja tekijät ovat lyöneet terveisinä puukon pystyyn mökin seinällä olevaan tauluun. Mökistä oli anastettu joitakin puukkoja ja alkoholijuomia, Wetterstrand toteaa.

Poliisin mukaan myös huoltoasemat ovat olleet varkaiden mielenkiinnon kohteena Liperissä, Lieksassa ja Nurmeksessa, joissa murtauduttiin huoltoasemille perjantain ja lauantain välisenä aikana.

- Tekijöille on sattunut Nurmeksessa pieni ennakkosuunnitteluvirhe ja työtapaturma, sillä Nurmeksen huoltoasema oli tyhjillään, ja liiketoiminta siellä oli loppunut. Liperistä ja Lieksasta tekijät saivat saaliikseen muun muassa pohjakassat, tupakkaa, kahvia ja suklaata, Wetterstrand luettelee.

Havaintoja kaivataan sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455.