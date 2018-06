Kiihtelysvaarassa kadonneen miehen etsinnät jatkuvat tänään - Poliisi: Ei varteenotettavia vihjeitä

Rikoskomisario Kimmo Wetterstrandin mukaan paikalla ovat poliisi ja vapaaehtoinen pelastuspalvelu.

- Yön ja aamun aikana ei ole tullut varteenotettavia vihjeitä tai havaintoja, joilla voisimme kohdistaa etsintää tarkemmin, Wetterstrand sanoi kello 9:n aikoihin.

Poliisi kuitenkin vielä tässä vaiheessa olettaa, että Piiroinen olisi mahdollisesti elossa.

- Olemme etsineet häntä jo toista vuorokautta, ja olemme katsoneet aika paljon paikkoja, Wetterstand toteaa.

Piiroinen on alle 170 senttiä pitkä ja hyvin hoikka. Hänellä on harmaat hiukset ja toisessa korvassa kuulolaite.

Piiroinen on ollut liikkeellä hopeanharmaalla miesten polkupyörällä, mutta on mahdollista, että hän on liikkeellä myös kävellen. Viimeisin havainto Piiroisesta on, kun hän oli ollut pyöräilemässä Kiihtelysvaarasta Oskolan suuntaan.

Piiroisen päällä olevasta vaatetuksesta ei ole tietoa. Hänen matkapuhelimensa ei ole päällä, eikä ole tietoa siitä, mihin Piiroinen olisi mahdollisesti pyrkimässä.

Havainnot voi ilmoittaa suoraan hätäkeskukseen, sähköpostiosoitteeseen Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen. tai virka-aikana poliisipäivystykseen numeroon 0295 415 455, poliisi ohjeisti.

Poliisi julkaisi kuvan miehestä lauantaina sukulaisten luvalla.