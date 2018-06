Luca Bertin valokuvia esillä Lieksassa koko kesän

Vuonislahden kesäpäivillä avattiin Luca Bertin valokuvanäyttely Kukossa. Samalla julkistettiin kirja hänen valokuvistaan.

Italialainen, Tanskassa asuva ja työskentelevä valokuvaaja Luca Berti vieraili pari vuotta sitten Lieksassa kuvaten täällä ihmisiä ympäristössään. Nyt Berti toi näistä kuvista näyttelynsä Lieksaan.

Näyttely Vuonislahden kylätoimintakeskuksessa kestää koko kesän ja Lieksan kirjastossa kesäkuun loppuun. Kaikkiaan näyttelyissä on esillä noin 50 kuvaa.

- Haluan tulla takaisin tänne Pohjois-Karjalaan kuvaamaan, kunhan aika antaa myöten. Haluan kuvata tätä ainutlaatuista maalaismaisemaa ja sen ihmisiä. Kuljen mielelläni kuvaamassa vanhan kamerani kanssa polkupyörällä. Valokuvat teen pimiössä niin kuin ennen vanhaan, Luca Berti kertoi avajaisyleisölle.

Luca Berti on opiskellut Milanossa Italian valokuvausinstituutissa vuosina 2000-2002. Näyttelyn teemaa, Ihminen ja Luonto, Berti on kuvannut erityisesti Euroopan itärajan seuduilla. Tästä teemasta hän on pitänyt näyttelyitä Latviassa, Norjassa ja Virossa. Tänä kesänä hänellä on näyttely myös Suomen Kansallismuseossa Helsingissä.

Pielisen museossa Lieksassa häntä oli kohdannut mieluisa yllätys. Hän arveli leikillään, että siellä oleva Lukan pirtti on nimetty hänen mukaansa.