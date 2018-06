Yliopiston parkkipaikka muuttumassa maksulliseksi Joensuussa, ainejärjestöt ärähtivät: "Vaikuttaa kohtuuttomalta"

Itä-Suomen yliopisto tiedotti viime viikolla, että Joensuun ja Kuopion kampusalueiden pysäköinti muuttuu maksulliseksi ensi syyskuusta alkaen. Itä-Suomen yliopiston ainejärjestöt vastustavat jyrkäsi yliopiston suunnitelmaa yhteisessä kannanotossaan. Kannanoton allekirjoitti 22 ainejärjestöä, joista kuusi on Kuopion kampukselta ja 16 Joensuun kampukselta.

- Maksullisella pysäköinnillä on saamiemme tietojen mukaan tarkoitus vastauksena kaavamuutoksiin vähentää yliopistoyhteisöön kuulumattomien autoilijoiden pysäköintiä yliopiston alueella sekä kannustaa julkisten kulkuvälineiden käyttämiseen henkilöautoilua ympäristöystävällisempänä vaihtoehtona. On kuitenkin huomioitava, ettei pysäköinnin maksullistaminen estä ulkopuolisten pysäköintiä yliopiston paikoitusalueilla, vaikka se tällaisen toiminnan houkuttelevuuteen vaikuttaakin. Tähän ongelmakohtaan pystyttäisiinkin vastaamaan tehokkaammin pysäköinnin luvanvaraistamisella, ainejärjestöt linjaavat kannanotossaan.

- Vihreään liikkumiseen ja julkisten kulkuvälineiden käyttöön liittyvistä ongelmista puolestaan kenties keskeisin on se, ettei kampuskaupunkien julkisen liikenteen verkostoa voida kokea riittävän kattavaksi ja tehokkaaksi. Useassa tapauksessa henkilöautoilu on toimivan arjen kannalta välttämätöntä, kannanotto jatkuu.

Ainejärjestöt kokevat maksullisuuden ongelmalliseksi yhdenvertaisuuden kannalta.

- Erityisesti kauempana asuvien tai perheellisten opiskelijoiden edellytyksiä osallistua kampuksella tapahtuvaan toimintaan, siis olennaisesti opetukseen, ei ole hyväksyttävää näin heikentää. Vaikuttaa kohtuuttomalta, että opiskelijalle, jolle henkilöautoilu on käytännön arjen vaatimuksiin nähden väistämätöntä, välttämättömät käynnit kampuksella tulisivat näin ylimääräisiksi taloudellisiksi rasitteiksi.

Ainejärjestöt muistuttavat, että opiskelijalle jokainen euro on pois perustarpeiden täyttämisestä, esimerkiksi ruokaan käytettävästä rahasta.

- On kenties helppo ajatella, että ellei pysäköintiin ole varaa, on aiheellista luopua autoilusta. Tämä ei kuitenkaan ole aina vaihtoehto, kuten edellä on todettu, joten tarpeellisen autoilun synnyttämiä kulueriä ei ole suotavaa näin lisätä, ainejärjestöt toteavat.

Myös yliopiston henkilöstö on tehnyt oman kannanottonsa muutoksen vastustamiseksi.