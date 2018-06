Grillauksen SM-kilpailut saapuvat Joensuuhun – vielä ehtii hakea mukaan

Kisa on avoin kaikille kokkauksesta innostuneille eikä ammattitaustaa tarvita. Grillikisan tuomaroivat jääkiekkoilija Esa Lehikoinen ja kokki Henrik "Roope" Rehbinder.

Kilpailuun ilmoittautuminen on avoinna torstaihin 14. kesäkuuta asti osoitteessa www.grillimaisteri.fi. Osallistujien on oltava vähintään 18-vuotiaita. Kilpailussa on käytettävä yhtä pakollista raaka-ainetta, minkä lisäksi tarjolla on runsaasti vapaavalintaisia aineksia. Kisa-annos on luotava 30-45 minuutissa kaasugrillillä.

Tapahtuma on koko perheen ilmainen grillijuhla. Kisatauoilla esiintyvät Ida Paul & Kalle Lindroth sekä lasten suosikki Ryhmä Hau. Yleisölle on tarjolla ilmaista makkaraa ja muita maistiaisia.