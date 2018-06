Laulurinteellä tungosta vuonna 2021: Herättäjäjuhlat ja Ilosaarirock tekevät yhteistyötä

Juhlapaikka on Laulurinne. Heinäkuussa on Laulurinteellä tuolloin tungosta, sillä herättäjäjuhlat ja Ilosaarirock järjestetään kahden viikon välein.

Herättäjäjuhlien ajankohta on yleensä heinäkuun toinen viikonloppu, mutta koska Ilosaarirock tarvitsee runsaan viikon rakentamisaikaa, herättäjäjuhlat on päätetty järjestää normaalia aikaisemmin eli 2.-4. heinäkuuta 2021. Ilosaarirock on 16.-18.7.

Laulurinne on Joensuun seurakunnan kirkkoherran Petri Raskin mukaan luonteva paikka suurille juhlille. Vuoden 1995 herättäjäjuhlilla tehtiin Laulurinteen yleisöennätys: samanaikaisesti paikalla oli noin 30 000 henkeä.

Ilosaarirock ja herättäjäjuhlat aikovat hyödyntää toistensa läheisyyttä. Herättäjä-yhdistyksellä on käytössä wc-kontteja, jotka liitetään suoraan viemäriverkkoon ja ne voivat jäädä rockin käyttöön. Myös muita yhteisiä rakenteita käytetään.

Laulurinteen etuna on, että 5 000 henkeä mahtuu katoksen alle, joka suojaa sateelta ja auringolta.

Irtopenkkejä tuodaan kuuden kilometrin pituudelta.

Ravirata sopii karavaanareiden ja telttailijoiden majoitusalueeksi. Iso vieraista yöpyy kotimajoituksessa ja kouluilla.

Jäähallin ja Areenan tilat aiotaan hyödyntää. Juhlien ohjelmassa on esimerkiksi konsertteja.

Herättäjäjuhlat ovat evankelisluterilaisen kirkon toiseksi suurimman herätysliikkeen körttiläisyyden eli herännäisyyden suurtapahtuma.

Suurin luterilaisten kesäjuhla on vanhoillislestadiolaisten suviseurat. Pohjois-Karjalassa ne pidettiin viimeksi Liperissä vuonna 2010.

Seuraavat juhlapaikkakunnat ovat Tampere 2018, Nivala, 2019 ja Kauhava 2020.

Lisää aiheesta: Laulurinne täyttyy heinäkuussa 2021 - Herättäjäjuhlat ja Ilosaarirock kahden viikon välein