Pyöräilymahdollisuudet laajenevat Keski-Karjalaan – "Poluille mahtuvat kaikenlaiset liikkujat"

Pohjois-Karjala on kohentamassa monikäyttöreitistöjään, joista Kontionpolut valmistui jo viime kesänä. Reitistöt sopivat niin maastopyöräilyyn, polkujuoksuun kuin kävelyynkin.

Varsinaista Kontionpolkujen reitistöä on Kontiolahdella noin 50 kilometriä, johon yhdistyy noin 60 kilometrin mittainen Jaama Trail. Reitistöltä pääsee myös Kaprakan kinttupoluille, joilla on mittaa lähes 40 kilometriä.

Keväällä aloitettiin myös Keski-Karjalan reitistöjen rakentaminen. Ne kulkevat ensi alkuun Tohmajärven rajaseudulla Jänisjoen varressa, Kemiellä, Kiteen Hutsin harjumaastoissa sekä Rääkkylän keskustassa ja saaristossa.

Suunniteltuja reitistöjä on yhteensä 40 kilometriä ja ne kuuluvat Karelianpolut-reitistökokonaisuuteen, johon on mahdollista lisätä myös uusia reittejä. Karelianpolut merkitään ja opastetaan samalla tavoin kuin Kontionpolut. Karelianpolkujen hanketta hallinnoi ja rahoittaa Keski-Karjalan Jetina ry.

Kareliapolut merkitään ja opastetaan samalla tavoin kuin Kontiopolut.

Keski-Karjalan alueen reitit eivät ole etäisyyksien takia rengasreittejä, vaan kulkevat kukin oman kunnan alueella. Esimerkiksi Kiteelle on tulossa noin 15 kilometriä merkittyä reittiä. Tästä talvikäyttöön kunnostetaan viisi kilometriä. Maastopyöräilyyn ja polkujuoksuun soveltuville reiteille pääsee Kiteen

keskustasta. Reittejä on tarkoitus laajentaa myöhemmin muualle.

– Korkeuseroja löytyy, ja osa reiteistä on käytössä jo tänä kesänä, Kiteen vapaa-aikapäällikkö Tapio Niskanen kertoo.

Rääkkylän keskustan tuntumaan on kaavailtu kuuden kilometrin mittaista maastoreittiä. Lisäksi suunnitelmissa on opastaa Oravisalon ja Varpasalon pyöräreittejä noin 50 kilometrin matkalta. Tohmajärven reitistöstä on kaavailtu 18 kilometrin mittaista.

Reiteille liikkumaan mielivä löytää reitistötietoutta kuntien nettisivuilta ja matkailupalveluista. Reiteille on useita lähtöpisteitä, ja ne on merkitty hyvin. Reitistöjen varrelle on merkitty myös mahdolliset nuotiopaikat, uimarannat ja wc:t.

Kontionpolkujen ja Keski-Karjalan reitistöjen takana oleva kontiolahtelainen Vesa Turkia kannustaa kaikkia rohkeasti poluille.

– Poluille mahtuvat kaikenlaiset liikkujat, kun noudatetaan reitistöjen ohjeita.