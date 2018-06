Karjalaisen kasvivisa käynnistyy jälleen - tunnetko, mikä on ensimmäisen kierroksen kasvi?

Karjalaisen kasvivisa käynnistyy tänään. Kilpailu on viisiosainen, ja tehtävänä on määrittää viikoittain julkaistavassa kuvassa oleva, luonnossa kasvava kasvi. Kuvat on ottanut erikoistutkija Kauko Salo Luonnonvarakeskuksesta, ja hän laatii myös lyhyet kuvaukset kasvilajista.