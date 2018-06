Mustalista: Uskomushoitoja

Pian selviää, että metelin lähde on Senaatintorilla, jonne on jo kerääntynyt tuhatpäinen ihmisjoukko. Mistä on kyse?Tuomiokirkon portailla pormestari Jan Vapaavuori hyppii ilosta korkealle ilmaan ja messuaa riemuissaan silmät säihkyen:

– Sote on taivaan lahja niin terveille kuin sairaille pääkaupunkiseudun asukkaille. Soten ja maakuntamallin nerokkaat keksijät ovat puheenjohtajat Juha Sipilä ja Petteri Orpo sekä ministeri Saarikko, etunimeä en tähän hätään muista. Näille kolmelle on saatava tälle kansakunnan tärkeimmälle torille ratsastajapatsaat, suuremmat ja juhlavammat kuin tuo Aleksanteri II:n patsas. 1918 meidät pelasti Mannerheim, 2018 meidät pelastaa sote. Rakkaat siskot ja veljet, riemuitkaamme yhdessä, en heitä enää kapuloita rattaisiin, sote syntyy sittenkin!



Pääkaupungin asukkaat kuuntelevat meuhkaamista kauhuissaan ja järkyttyneinä. Yrittääkö pormestari takinkäännön uutta komeaa maailmanennätystä vai tavoitteleeko mies Euroopan mestaruutta väyrystelyssä?

Ihmiset alkavat kysellä, että onkohan yleisön joukossa yhtään lääkäriä, jonka opinnot olisivat mieluummin psykiatriselta puolelta. Mitään ei tapahdu, kunnes Hjallis Harkimo, pääkaupunkiseudun uhkarohkein mies, nostaa kätensä ylös, pyytää puheenvuoroa ja kysyy pormestari Vapaavuorelta nöyrän kuuliaiseen tyyliinsä:

– Kundi hei, ootsä saatana kadottanu järkes?

Vapaavuori kohottaa kätensä ylös, luo katseensa korkeuksiin ja puhkeaa ylistykseen:

– En ole menettänyt järkeäni, päinvastoin, olen saanut sen lopultakin takaisin. Juuri kun olin musertumaisillani soten ja maakuntamallin alle, niin pelastajani saapuivat. Viimeisellä hetkellä, sen uskallan sanoa. Timo Soini, Aki Ruotsala ja Päivi Räsänen tulivat ja panivat kätensä pääni päälle, työnsivät tikkuja kynsien alle, potkivat rajusti persauksille ja kaatoivat lopuksi saavillisen sillitynnyrin huuhteluvettä niskaani.

– He eheyttivät minut! Eheydyin niin hyvin, että luovun sotesta toistamiseen. Eiköhän terve ihminen pärjäile uskomushoidoillakin, ainakin jos saa pahimpiin tuskiinsa punaisen muoviämpärin ilmaiseksi.