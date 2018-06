"Oliko se paita joka siellä lensi? Saa riisuutua" - Jenni Vartiainen avasi yhdeksännen Osuuskaupparockin

Festivaalitelttaan kerääntynyt yleisö laulaa mukana. Tunnelma ja lämpötila nousee kappale kappaleelta. Myös vaatteet vähenevät ja siihen jopa kehoitetaan.



- Oliko se paita joka siellä lensi? Saa riisuutua, Vartiainen huutelee lavalta.

Yleisöä on runsaasti paikalla heti seitsemän aikaan. Osuuskaupparockin lipunmyynti on ollut vilkasta. Tapahtumasta vastaava Pasi Ripatti kertoo, että kahden päivän liput on loppuunmyyty.

Tänään lavalle nousevat vielä Popeda ja Lauri Tähkä. Lauantaina tapahtumassa esiintyvät Juha Tapio, Happoradio, Teflon Brothers, Neljä Ruusua ja Kaija Koo.