Kiteellä korjataan vanhoja vuokra-asuntoja - Myös joistakin kiinteistöistä luovutaan asuntojen käyttöasteen nostamiseksi

Kiteen kaupunki ja sen sataprosenttisesti omistama tytäryhtiö Kiteen Kotitalot Oy ovat yhdessä laatineet aravavuokrataloilleen pitkän aikavälin suunnitelmia. Tarkoituksena on korjata ja uusia vanhaa. Myös kiinteistökantaa aiotaan vähentää.

Kiteen Kotitalot Oy haluaa toimenpiteillään vastata vuokra-asuntojen vähentyneeseen kysyntään ja samalla nostaa asuntojen käyttöastetta.

– Käyttöaste oli viime vuonna 86,1. Toimenpiteillä on tarkoitus nostaa käyttöastetta yli 90 prosenttiin, Kiteen kaupunginjohtaja Eeva-Liisa Auvinen toteaa.

Toimenpiteillä on tarkoituksena myös pitää Kiteen Kotitalo Oy:n talous vakaana. Yhtiön pitkäaikainen velkamäärä viime vuoden lopussa oli 4,6 miljoonaa euroa eli 170 euroa asuinneliötä kohden.

– Kulujen kasvua tulee kuitenkin hillitä, jotta vuokrataso saadaan pidettyä kilpailukykyisenä samanaikaisesti kun kiinteistökantaan kohdistuu peruskorjaustarpeita.

Kiteen Kotitaloilla on yhteensä 515 asuntoa. Asuntokanta on rakennettu pääosin 1970- ja 1980-luvuilla Kiteen keskustaajamaan Hutsin, Peltolan ja Rantalan alueille. Muutama talo on rakennettu 1990-luvulla.

Viidestätoista talosta kaksi on rivitaloja, ja muut ovat kerrostaloja.

Yhtiön toimintaa on ollut Eeva-Liisa Auvisen lisäksi suunnittelemassa yhtiön hallituksen puheenjohtaja Tarja Timonen sekä yhtiön toimitusjohtaja Kyllikki Mononen-Hirvonen.

– Olemme kartoittaneet talojen kunnon ja selvittäneet korjaustarpeet, Kyllikki Mononen-Hirvonen sanoo.

Ensimmäinen peruskorjaus käynnistyy lähiaikoina Hutsin alueella Harjuntie 5:n kerrostaloissa. Niissä uusitaan käyttövesiputkisto ja keittiökalusteet.

– Remonttiin on varattu noin miljoona euroa.

Eeva-Liisa Auvisen ja Tarja Timosen mukaan vuokra-asuntojen kysynnän vähentymisen takia Kiteen Kotitalot Oy on päätynyt tyhjentämään Kuikantie 3 ABC-talo -kiinteistön.

– Kiinteistöstä luopuminen antaa mahdollisuuden siirtää resursseja muiden kiinteistöjen hoitoon ja remontoimiseen. Näin myös asumisviihtyisyys paranee, Timonen kertoo.

Kuikantien talon purkaminen on tarkoitus tehdä ensi vuoden aikana, jolloin jää riittävästi aikaa kartoittaa asukkaiden kanssa korvaavat asunnot yhtiön muista taloista.

– Uuden asunnon saanti Kiteen Kotitalot Oy:n sisällä hoidetaan joustavasti ja niin, että siitä aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa vuokralaisille.

Talon purkamiseen haetaan Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARAn purkuavustusta, ja kaupunki osallistuu purkukustannuksiin muilta osin.

Purettavan kiinteistön tilalle laajennetaan pihan leikkialuetta ja suunnitellaan puistomaista aluetta, joka olisi kaikkien kaupunkilaisten käytössä.

Asia on käsiteltävänä kaupunginhallituksessa ensi maanantaina ja kaupunginvaltuustossa viikkoa myöhemmin.