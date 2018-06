Viljasadot romahtavat heikoimmilla aloilla alle puoleen

Hiekkamaa pölisee Jouni Mäkisalon (kuvassa) pellolla Joensuun Iiksenniityllä. Kolmisen viikkoa sitten kylvetty neljän hehtaarin ohrapelto on orastunut heikosti, ja hienon hiekkamaan pinnalla näkyy itämättömiä kuivia jyviä. Yleisnäkymä vaihtelee vihreästä keltaiseen ja oraattomissa kohdin ruskeanharmaaseen.

Mäkisalolla on viljalla kaikkiaan noin 220 hehtaaria. Pääosan alasta on ohraa, loput vehnää. Vilja menee rehuksi omille sioille.

- Kylvöjä tehdessä olosuhteet olivat vielä loistavat, mutta se on masentanut, kun vettä ei ole ruvennut tulemaan kunnolla. Pieniä kuurosateita on ollut, mutta ne eivät ole kastelleet kunnolla maata. Tämäkin ala olisi vaatinut vettä jo pari viikkoa sitten.

Mäkisalo kertoo, että hiekka-, hiesu- ja savipitoisilla lohkoilla oraat ovat heikoimmat.

- Muutamat poudanarat lohkot ovat todella surkeita. Etenkin myöhemmin kylvetyillä multavilla lohkoilla oras on vielä ihan kohtuullinen, kun kosteutta on niillä paremmin. Vaihtelu oraissa on tällä hetkellä hyvin iso.

Viljelijä ennakoi selviä satotappioita jo tässä vaiheessa, joskin menetysten suuruusluokka todentuu vasta, kun viljat ovat laarissa.

- Äkkiä veikattuna tällä pellolla sadosta on jo menetetty kaksi kolmasosaa. Jos normaalisti tästä saisi 3 000 kiloa hehtaarilta, niin nyt tuskin tulee tuhatta kiloa enempää.

