Ympäristökeskus palkitsi Joensuun seurakuntayhtymän tänään

Hinku-raadin mukaan kirkko vaikuttaa merkittävällä tavalla seurakuntien ilmastotyöhön ympäristöjärjestelmänsä välityksellä. Tämän lisäksi seurakunnat tekevät arvokasta työtä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten säilyttämiseksi, palkitsemistiedotteessa kerrotaan.

Kirkon viestinnän mukaan Joensuun seurakuntayhtymä on tehnyt pitkäjänteistä ympäristötyötä kirkon ympäristödiplomiverkostossa ja yhdistänyt voimansa Joensuun kaupungin kanssa.

- Kiihtelysvaaran seurakuntatalo lämmitysmuoto on vaihdettu öljystä maalämpöön, ja Joensuun seurakuntakeskuksessa on tehty ilmanvaihdon perusparannus. Rantakylän kirkossa valaistus on uusittu LED-valoiksi.

Palkinto ojennettiin keskiviikkona Joensuun seurakuntakeskuksessa.