Rääkkylän valtuustolta lainaa vuokrataloille

Rääkkylän kunnanvaltuusto myönsi Kiinteistö Oy Rääkkylän Vuokrataloille 130 000 euroa pääomalainaa. Se on osa yhtiön tervehdyttämistä.

Vuokrataloyhtiö on hakenut Valtionkonttorilta 250 000 euron avustusta taloutensa tervehdyttämiseen. Jos avustus myönnetään, kunnan on sijoitettava omistamaansa yhtiöön yhtä suuri summa. Kyse on usean vuoden projektista.