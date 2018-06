Kasvivisan ensimmäinen kasvi tunnistettiin hyvin - Mikä on toisen kierroksen kasvi?

Visan ensimmäinen kasvi oli siankärsämö. Se tunnistettiin hyvin. Oikeita vastauksia oli huikeat 565.

Väärin vastanneista valtaosa luuli kasvin olevan koiranputki. Jokunen vastaaja arveli kasvin olevan ojakärsämö, suopursu tai paimenmatara. Eräs epäili myrkkykoisoksi. Myös hevonhierakkaa ja isopukinjuurta ehdotettiin.

Siankärsämö kuuluu mykerökukkaisten kasvien heimoon ja se on monivuotinen ruoho, jonka korkeus on 20–70 senttimetriä. Se on Pohjois-Karjalassa yleinen kasvilaji monenlaisilla ihmistoiminnan muokkaamilla kasvupaikoilla kuten pelloilla, niityillä, ojien pientareilla, pihoissa, nurmikoilla, laitumilla ja joutomailla sekä jokien ja järvien rannoilla. Kukkien valkoiset terälehdet muodostavat kukkamaisia mykeröitä. Maakunnassamme kasvaa myös vaaleanpunaisia ja purppuranpunaisia siankärsämöitä, mutta ne ovat samaa lajia.

Lehdet ja kukat ovat ryydintuoksuisia, eikä kasvia ei voi luonnehtia miellyttävän tuoksuiseksi. Joidenkin nenään tuoksu tai haju on paremminkin etova, mutta tuoksun tarkoitus on houkutella kärpäsiä ja kovakuoriaisia pölyttämään kukkia.

Ryydintuoksun aiheuttavat kasvin sisältämät haihtuvat öljyt ja karvasaineet. Siankärsämö on hajustaan huolimatta monipuolinen mauste- ja rohdoskasvi. Mausteena sen alkukesän lehtiä voi laittaa keittoihin ja salaatteihin. Kuivatut kukat ja lehdet sopivat teesekoituksiin, mutta jokaiselle ihmiselle siankärsämön käyttö ei sovi. Osa ihmisistä voi saada ihottumaa kasvin koskettelemisesta ja joillekin ihmisille sen käyttö on aiheuttanut huimausta ja päänsärkyä.

Kansanlääkinnässä esi-isämme ja -äitimme ovat pitäneet siankärsämöä tärkeänä rohdoskasvina. Sitä on käytetty muun muassa ummetuksen hoidossa ja suolikaasujen muodostumisen vähentämiseksi. Rohtona sen käyttö on todettu lisäävän virtsaneritystä ja sitä on käytetty virtsatie- ja eturauhasvaivoissa.

Ohessa on kasvivisan kuva numero 2. Mikä kasvi on kuvassa?

Kuva julkaistaan myös Karjalaisen internet-sivuilla osoitteessa www.karjalainen.fi/kasvit, jossa vastaaja saa ensimmäisellä kerralla oman vastaajakoodin. Koodia on käytettävä koko kilpailun ajan.

Vastaaminen onnistuu internetin lisäksi postikortilla. Kortit lähetetään osoitteeseen Kasvivisa, Karjalainen, PL 99, 80141 Joensuu. Mukaan on liitettävä nimi, osoite ja puhelinnumero.

Korttivastausten on oltava perillä viimeistään ensi viikon keskiviikkona eli 27. kesäkuuta. Samana päivänä kello 12 päättyy myös internet-vastausten jättöaika.

Jaamme kasvivisassa myös palkintoja. Joka viikko arvomme kaikkien kasvilajin oikein tunnistaneiden kesken Otavan Värikasvion. Lisäksi arvomme joka viikko kaksi Karjalaisen tuotepalkintoa. Kilpailun pääpalkintona on Henry Väreen ja Jukka Laineen tunnistusopas Metsäkasvio. Sen arvontaan osallistuvat kaikki ne, jotka ovat saaneet eniten kasvilajeja oikein.



Kasvivisan ensimmäisen kirjapalkinnon voitti Kirsi Jeskanen Ilomantsista. Tuotepalkinnot menevät Aune Nevalaiselle Juukaan ja Vesa Partiselle Kiteelle. Onnittelut!

Visailemaan pääset täältä.