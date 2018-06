Taiteen perusopetuksen koordinointi siirtyy kansalaisopistolle - Joensuu aloittaa valtakunnan kärjessä mediataiteen opetuksen

Koordinaatiovastuuseen kuuluu esimerkiksi taiteenalojen opetussuunnitelmien toteutuksen valvonta ja valtakunnallisten linjausten paikallinen koordinaatio.

Aiemmin päävastuun taiteen perusopetuksesta ovat kantaneet kaupungin omat oppilaitokset eli Joensuun konservatorio ja kansalaisopisto.

Suurin muutos tapahtuu tanssissa, joka on aikaisemmin ollut kulttuuripalvelujen vastuulla. Tanssin taiteen perusopetusta on toteutettu opetustoimiluvalla, ja toteuttajiksi on hyväksytty toistaiseksi Joensuun Tanssiopistoyhdistys ry, Nuorisoseura Motora ry ja Kuopion Tanssistudio Oy. Motora on ilmoittanut, ettei se jatka enää tanssin taiteen perusopetuksen toteuttajana.

Joensuun hyvinvointilautakunnan sivistys- ja vapaa-aikajaosto on päättänyt myöntää taiteen perusopetuksen toteutusoikeuden tanssin alalla Joensuun Tanssiopistoyhdistykselle sekä Kuopion Tanssistudiolle vuoden loppuun saakka.

Jaosto on hyväksynyt myös Joensuun kaupungin taiteen perusopetussuunnitelman 2018 sekä mediataiteen opetussuunnitelman valtakunnan kärjessä. Tarkoituksena on lähteä toteuttamaan mediataiteen opetusta kaikkia taiteenaloja yhdistävänä kokonaisuutena.