Puutarhat ovat avoinna viikon päästä - Pohjois-Karjalasta mukana 11 puutarhaa

Heinäkuun ensimmäisenä sunnuntaina eli viikon päästä vietetään koko maassa Avoimet puutarhat -tapahtumaa kello 12-17.

Päivän teema on Puutarha ei ole koskaan valmis, mutta aina kokeilemisen arvoinen. Tällöin pääsee vierailemaan lukuisissa yksityisissä ja julkisissa puutarhoissa, jotka avaavat porttinsa yleisölle.

Tänä vuonna Avoimet puutarhat -tapahtumaan on ilmoittautunut yli 500 puutarhaa.

Uusia tutustumiskohteita on runsaasti, mistä on iloa erityisesti niille vierailijoille, jotka ovat kiertäneet ahkerasti avoimia puutarhoja aiempina vuosina. Lisäksi mukana on 20 ryhmä- tai siirtolapuutarhaa.

Pohjois-Karjalassa avoimia puutarhoja on yksitoista. Kohteisiin pääsee tutustumaan etukäteen osoitteessa http://www.avoimetpuutarhat.fi. Sivustolla on kuvaus kustakin puutarhasta, joten mieluisan vierailukohteen valitseminen ja reitin suunnittelu on helppoa.