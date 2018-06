Outokumpu on ulosottovertailussa Pohjois-Karjalan musta lammas

Kuntien vertailussa maakunnan musta lammas ulosottoasioissa vaikuttaisi olevan Outokumpu. Viime vuonna Outokummussa tuli vireille miltei kahdeksan prosenttia uusia velallisia. Se on liki kolme prosenttiyksikköä enemmän velallisia kuin maakunnassa keskimäärin. Maakunnassa suhteutettu luku oli tasan viisi prosenttia väestöstä.

Myös Polvijärven, Lieksan ja Nurmeksen numerot kiinnittävät huomion. Myös näissä kunnissa ero maakunnan keskiarvoon oli yli yhden prosenttiyksikön korkeampi.

Kihlakunnanvouti Antti Soininen arvelee, että kuntakohtaisiin eroihin vaikuttavat muun muassa kuntien ikärakenne ja työttömyysluvut.

- Outokumpu ja Lieksa ovat vanhoja teollisuuskaupunkeja ja voimakkaan rakennemuutoksen kuntia.

Velat ovat perinteisesti kertyneet pääasiassa työikäisille ja eniten niitä on 1960-1980-luvuilla syntyneillä. Viime vuosina tässä on tapahtunut myös muutosta ja yhä useammin velkoja on iäkkäämmilläkin, 1950-luvulla tai aiemmin syntyneillä.

Joensuu ja Kitee pärjäsivät vertailussa parhaiten. Molemmissa vireille tuli viime vuonna vähemmän velallisia kuin maakunnassa keskimäärin. Myös Kontiolahti erottui edukseen.

Joensuun lukua Soininen pitää hieman yllättävänä.

- Yleensä keskuksiin keskittyy enemmän työttömiä, ja luvut ulosotoissa ylittävät maan keskiarvon. Näin on esimerkiksi Helsingissä, Soininen sanoo.

Yhdeksi mahdolliseksi syyksi Joensuun tilanteelle kihlakunnanvouti mainitsee opiskelijoiden suuren määrän. Opiskelijoilla ei hänen mukaansa ole kovin usein ulosottovelkoja.

