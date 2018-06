Kontiolahden seurakunnan hautausmaat aloittivat hautapaikkojen hallinta-aikojen seurannan - Alueella 600-800 hautaa, joiden aika on päättynyt

Kontiolahden seurakunnan hautausmaiden alueella on aloitettu hautapaikkojen hallinta-aikojen seuranta, tiedottaa Kontiolahden seurakunta. Seurannassa on tullut esille 600 – 800 hautaa, joiden hallinta-aika on päättynyt.

Hallinta-aikojen seurantaa ei ole aikaisemmin tehty Kontiolahdella. Kuulutusmenettely toteutetaan kaikilla seurakunnan hautausmailla sellaisilla haudoilla, joiden hallinta-aika on päättynyt ennen vuotta 2017. Omaiset voivat tarkistaa haudan tilanteen hautakirjasta, joka on annettu hautauksen yhteydessä tai kysymällä seurakunnan Lehmossa sijaitsevasta taloustoimistosta, jossa hoidetaan hautaoikeuteen liittyviä asioita. Hautaoikeuden voimassaoloaikaa voidaan jatkaa 10 tai 25 vuotta.

Punaisia haudan hallinta-ajan päättymistä tarkoittavia merkkejä on asetettu jo Onttolan, Selkie-Mönnin ja Kappelin hautausmaille. Merkintöjä tehdään vielä Kontiolahden kirkonkylällä sijaitseville Keskimmäiselle ja Vanhalle hautausmaalle. Omaisilla on aikaa hauta-asioiden hoitoon Kontiolahdella vuoden 2019 loppuun saakka.Tiedotteen mukaan seurakunta ottaa mielellään vastaan myös ilmoituksen siitä, jos asiakas haluaa luopua hautaoikeudesta koskemattomuusajan päätyttyä. Koskemattomuusajalla tarkoitetaan arkkuhaudan kohdalla 20 vuotta ja uurnahaudan kohdalla 15 vuotta viimeisestä hautauksesta.



Hautakivien jatkokäytöstä päättävät kuitenkin vainajan omaiset. He voivat jättää kiven paikalleen tai siirtää sen omaan jatkokäyttöön. Mikäli kivi jää haudalle eivätkä omaiset sitä halua, voi seurakunta kierrättää kiven. Hautakivi voidaan kääntää ja kaivertaa uuden haudatun tiedot toiselle puolelle tai hioa ja käyttää uudelleen. Muistomerkkikivet voidaan murskata ja käyttää käytävien ylläpitoon. Ympäristöä ajatellen olisi kierrättäminen hyvä vaihtoehto seurakunnalle jäävien hautamuistomerkkien osalta, tiedotteessa kerrotaan.

Onttolan hautausmaalle on asetettu merkki hallinta-ajan päättymisestä. Merkit on hyvä jättää paikoilleen, seurakunta huolehtii niiden poistamisesta, kun hallinta-aika on hoidettu kuntoon omaisten kanssa.