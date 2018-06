Ilomantsin helmi uuteen kukoistukseen - Darja ja Francois Flogny haluavat tehdä Petkeljärvestä ympärivuotisen matkailukohteen

Pieni tie mutkittelee harjumaiseman halki kilometri toisensa jälkeen. Matkan varrella on vain muutamia mökkejä siellä täällä.

Keskellä ei mitään. Sitä on Petkeljärvi, ja siihen Darja, 36, ja Francois Flogny, 38, ensimmäisenä ihastuivat Suomen itäisimmässä kansallispuistossa.

Flognyt ovat toimineet Ilomantsissa sijaitsevan Petkeljärven kansallispuiston yrittäjinä keväästä 2017 lähtien.

Darja Flogny kävi paikassa ensi kerran kuusi vuotta sitten työmatkalla. Pieni kansallispuisto kirkasvetisten lampien läheisyydessä teki vaikutuksen.

– Emme vuosien mittaan ikinä ehtineet yhdessä katsomaan paikkaa. Kun yrittäjähaku tuli päälle, sanoin että nyt lähdetään.

Flognyt näkivät Petkeljärven joulukuisessa kaamospimeydessä, ja päätös oli sillä selvä.

– Wau, let’s take it, kiteyttää Darja Flogny.

Ensimmäinen kesä meni taloon tutustuessa ja uutta odottaessa. Pari sai ensimmäisen lapsensa kesäkuun viimeisenä päivänä, kun tytär Luisa Carelia syntyi.

Toinen aikaa vievä jälkeläinen on Kolin kylän keskellä sijaitseva Kolin Ryynänen, jota Flognyt ovat luotsanneet vuodesta 2013 asti hyvällä menestyksellä.

Vetoapua on tullut alueen hyvästä matkailuvireestä. Heidän aloittaessaan Kolilla kävi 140 000 ihmistä vuodessa, nyt jo yli 200 000. Työntekijöitä Ryynäsessä on kuusi.

Hiljattain Flogyt ostivat myös Rääkkylän siidereitä ja marjaviinejä valmistavan Paksuniemen juomatehtaan. He ovat käynnistäneet panimotoiminnan Kolilla.

Retkeilykeskus ja luontotupa sijaitsevat Petraniemen kärjessä. Ympäröivä harjumaisema on kaunis.

Petkeljärvellä on ollut viime vuosina hiljaisempaa. Vuosittainen kävijämäärä on jäänyt noin 16 000:een.

Petraniemen kärjessä sijaitsevassa luontotuvassa on ravintola, runsaasti kokous- ja näyttelytilaa sekä vajaat 50 vuodepaikkaa.

Puitteista on vaikka mihin, ja muutoksia Flognyt haluavatkin, sillä pelkkä luonto ei matkailijoille enää riitä.

Flognyt aikovat tehdä kesäkäytössä olleesta luontokeskuksesta ympärivuotisen käyntikohteen.

– On tehtävä ainakin pari vuotta kampanjaa ja luotava uusia juttuja. Uskoa tulevaan, Darja Flogny kiteyttää.

Luonto on tietenkin ykkösasia, minkä lisäksi Flognyt haluavat tarjota kävijöille laadukasta ruokaa. He hankkivat ravintolaan myös anniskeluoikeudet.

Petkeljärvi on hieno paikka, sanovat molemmat yhdestä suusta.

– Ja erilainen, Darja Flogny lisää.

Flognyt ovat aikaisemmin asuneet Hossassa. Toisinaan heillä on Suomussalmen kansallispuiston maisemiin ikävä, joten harjumaasto lievittää kaipuuta mukavasti.

– Lastenvaunujen kanssa Petkeljärvellä on helppokulkuiset reitit, Darja nauraa.

Francois, tuttavallisemmin Fransu, on kotoisin Pariisista, Darja Murmanskista.

Toisensa he tapasivat vuonna 2003 matkailualan opintojen parissa Jyväskylässä. Francois muutti Suomeen tulevan vaimonsa perässä vuonna 2006, ja pian pari lähti Pohjois-Savoon Nilsiän Tahkolle töihin.

Ennen Kolin Ryynästä Darja Flogny oli Metsähallituksen palveluksessa.

Hän oli tulossa työmatkalta Petroskoista ja tuli puhuneeksi perheensä haaveista kollegoilleen. Francois oli jo pidemmän aikaa haaveillut pienestä pohjoiskarjalaisesta pubista, jossa liiketoiminnan alkuun pääsisi pienellä sijoituksella.

– Kollega sanoi takapenkiltä, että Kolillahan on vapautumassa kiinteistö. Tulkaa katsomaan.

– Soitin saman tien Fransulle, joka oli moottoripyöräilemässä jossain Pohjanmaalla. Hän laittoi osoitteen navigaattoriin, ja samana iltana olimme kurkistelemassa Ryynäsen ikkunoista sisälle.

Flognyt haluavat kehittää matkakohdettaan. Heidän mukaansa pelkkä luonto ei enää matkailijoille riitä.

Pohjois-Karjalan matkailussa on vetovoimaa, he sanovat. Lappia ja toisaalta Helsinkiä markkinoidaan omina brändeinään, itäinen Suomi sopii hyvin Lake Land -otsikon alle. Järvien ja metsän lisäksi itäinen Suomi tarjoaa kävijöille palan oikeaa suomalaisuutta, he näkevät.

Flognyjen koti on Juuan puolella Ahmovaarassa. Kotitaloaan he ovat remontoineet edelliset kaksi kesää.

Yritysten välimatka on yli 90 kilometriä. Työmatkoilla he puhuvat työpuheluita ja hoitavat sähköposteja. He suhtautuvat yrittäjän elämään sillä asenteella, ettei työpäivä lopu iltapäivällä neljältä.

Kiireinen elämäntyyli ei ole pahasti rassannut parisuhdetta, vaikka yhdessä ollaan sekä töissä että kotona.

– Kyllähän me kiistelemme. Joistakin asioista on välillä erilaiset näkemykset. Fransu on meistä diplomaattisempi, minä räiskyvämpi. Huudamme silloin, kun ottaa päähän, Darja täydentää.

Kun pariskunnalta kysyy haaveista, tulee ensin hiljaisuus. He eivät ole koskaan varsinaisesti haaveilleet mistään vaan tarttuneet tilaisuuksiin, kun ne kohdalle osuvat.

– Purjehdus, sanoo Francois lopulta koodisanan.

Unelma on lähteä karkuun vähäksi aikaa. Ottaa purjevene ja katsoa muutama satama.

– Nyt on lapsi ja pari yritystä, mutta olemme jo suorittaneet purjehduskurssin. Jos laittaisi hommat hyvin pyörimään, ne voisi jättää hyvien tyyppien käsiin ja käydä tuulettamassa aivoja pari vuotta, Darja Flogny maalailee.

Opastetauluissa näkyvät merkityt reitit.

Petkeljärven kansallispuisto

- Sijaitsee Ilomantsissa, luontotuvan osoite on Petkeljärventie 61.

- Perustettiin vuonna 1956.

- Yhteensä noin 10 kilometriä merkittyjä reittejä. 6,5 kilometrin mittainen Kuikan kierros.

- Puistosta alkaa Pohjois-Karjalan vanhin retkeilyreitti, 35 kilometrin mittainen Taitajan taival.

- Muuta nähtävää: Petraniemessä on osittain entisöityjä toisen maailmansodan aikaisia taistelurakenteita. Kansallispuistoon johtavan tien varrella vanha puistonvartijan maja, joka on kunnostettu ja sisustettu 1960-luvun tyyliin.

Lähde: Luontoon.fi

Juttu on julkaistu alun perin Karjalaisen Kägi-kesälehdessä.