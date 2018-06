Nyt voit bongata metsäretkellä lehmän tai lampaan - Kesäasukit palasivat laiduntamaan Noljakkaan ja Kuhasaloon

Viime kesänä Noljakan luonnonsuojelualueen retkeilijöitä ilahduttaneet lehmät ja sonni ovat palanneet laiduntamaan alueelle pari viikkoa sitten. Polvijärveläisen Saarilan tilan isännän Marko Kakkosen mukaan kokemukset viime kesältä olivat hyviä sekä eläinten että ympäristön kannalta. Myös paikallisilta ihmisiltä saatiin aiheesta hyvää palautetta.

- Syömistä alueella kyllä riittää, sillä kertaalleen laidunnettu kasvusto kasvaa nyt reippaammin. Nyt vain toivotaan, että vesi suistoalueella laskee, jotta lehmät pääsevät liikkumaan laajemmalla alueella, Kakkonen toivoo.

Tänä vuonna alueella laiduntaa sonnin lisäksi kaksikymmentä emolehmää ja saman verran vasikoita. Laidun sijaitsee kanavan suiston suojelualueella samalla paikalla kuin viime vuonna.

Viime vuonna laidunnusta jatkettiin elo-syyskuun vaihteeseen. Jos vesi laskee odotetusti, Kakkonen uskoo laidunnuksen kestävän tänä kesänä yhtä pitkään.

Myös Kuhasalon kesäasukkaat asettuivat laitumelleen kesäkuun alkupuolella. Yläpihan tilan lampaat karsivat ryteikköä Kuhasalon parkkipaikan edustalla nyt toista kesää.

- Aitauksessa on 15 uuhta, joista muutamalle laidun on tuttu jo viime kesältä. Noljakankaaren laitumella lampaita on saman verran, Miia Varis Yläpihan tilalta kertoo.

Viime syksynä lampaat päättivät Kuhasalon laidunnuksensa karkaamalla Penttilän rakennustyömaalle. Se sai Maaseudun sivistysliiton lampaiden hoitajan Riikka Rahikaisen pohtimaan Penttilän kukkulan soveltuvuutta lampaiden laidunmaaksi.

- Yritämme testata lampaiden siirtoa kukkulalle tänä kesänä, mutta ongelma tällä hetkellä on, mitä reittiä lampaat voitaisiin Kuhasalosta sinne turvallisesti siirtää. Tiellä on liikaa kulkijoita ja polku, joka tarkoitukseen sopisi, on nyt veden alla, Varis kertoo.

Ilman aitausta kukkulalla laiduntaminen vaatisi paikalle myös kokenutta paimenta koirineen, joten Varis arvelee, ettei vielä tänä kesänä lampaita kukkulalla nähdä.

- Tällä hetkellä alueella on myös niin kuivaa, ettei kukkulalla riittäisi lampaille syötävää, Varis huomauttaa.

Kuhasalossa lampaille kelpaa ruoaksi kaikenlainen lehtevä kasvusto ja ne osaavat varoa myrkyllisiä kasveja. Kielo ei pieninä määrinä edes aiheuttaisi lampaalle ongelmia.

Vaikka osa yksilöistä onkin hyvin kesyjä, toiveena on ettei lampaita silitellä.