Joensuu heittää bisnesverkot veteen - investointeja haetaan löytöpalkkion voimalla

Joensuun kaupunki ottaa käyttöön kokeilevia keinoja kasvun ja elinvoiman edistämiseksi. Kaupunki tekee yritysyhteistyösopimuksen, jossa yhteistyökumppanille maksetaan työpaikkoja tuovan investoinnin löytämisestä onnistumispalkkio, success fee.

Investoinnin arvoon perustuva onnistumispalkkio voisi olla jopa useita satojatuhansia euroja. Ellei investointeja tule, kaupungin kulut jäävät vajaaseen 30 000 euroon.

Kaupungin sopimuskumppani on metsään, biotalouteen ja cleanteciin erikoistunut konsulttiyritys PrimeR Oy. Porvoolaisyrityksellä on omistukseen perustuen vahva paikallistuntemus Pohjois-Karjalasta.

Yhteistyösopimuksen tavoitteena on etsiä uusia työpaikkoja ja investoreita Greenparkin ja Biotien yrityspuistoihin.

Mahdollinen onnistumispalkkio maksettaisiin kaupungin tulevaisuusrahastosta, jonka tarkoituksena on edistää pääasiassa korkeaan osaamiseen perustuvien työpaikkojen lisäämistä ja säilymistä.

Greenparkiin investointeja haetaan erityisesti puuklusterin, konepajateollisuuden ja satamatoimintoja hyödyntävien yritysten piiristä. Biotien tontilla on tarkoitus keskittyä yrityksiin, jotka voisivat hyödyntää toiminnassaan Fortumin voimalaitoksen läheisyyttä.

PrimeR Oy:n kanssa tehtävän yhteistyösopimuksen päälinjaukset hyväksyi kaupunginhallitus.

Joensuun kaupunki pyrkii kaivattujen työpaikkojen saamiseksi uudenlaiseen ja aktiiviseen elinvoimapolitiikkaan. Kaupunki on perustanut myös pääomarahaston tukemaan start up -yrityksiä siinä kehitysvaiheessa, kun rahoituksen löytäminen tavanomaisista rahoituslähteistä on vielä vaikeaa. Rahaston ensimmäisiä konkreetteja toimia voitaneen odottaa syksyllä.